آبل تطلق iOS 17.0.3 لمعالجة مشكلة حرارة آيفون 15

أصدرت شركة آبل التحديث البرمجي iOS 17.0.3 لجهاز آيفون لمعالجة المخاوف المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، ويأتي هذا التحديث بعد أسبوع من إطلاق iOS 17.0.2.

ويمكن للمستخدمين تنزيل التحديث البرمجي iOS 17.0.3 عبر أجهزة آيفون المؤهلة من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات واختيار عام ومن ثم اختيار خيار تحديث البرنامج.

ويعالج التحديث البرمجي iOS 17.0.3 برقم الإصدار 21A360 مشكلة ارتفاع درجة حرارة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وبدأ العملاء يشتكون بعد وقت قصير من إطلاق تشكيلة آيفون 15 الجديدة من ارتفاع درجة حرارة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس ‌بشكل كبير، حيث تتوقف الأجهزة عن العمل في بعض الحالات بسبب مشاكل الحرارة.

وأكدت شركة آبل في أواخر شهر سبتمبر وجود خلل، وأشارت إلى أنها ستحل المشكلة عبر إصدار تحديث برمجي لنظام التشغيل iOS 17.

وألقت الشركة باللوم على التطبيقات الخارجية، في زيادة التحميل على وحدة المعالجة المركزية A17 Pro، حيث تستخدم بعض التطبيقات الخارجية الشريحة بشكل كبير، مما يؤدي إلى مشاكل في تبديد الحرارة. وتشمل التطبيقات التي تؤثر في الأداء إنستاجرام وأوبر والمزيد.

وبالإضافة إلى إصدار تحديث لمعالجة مشكلة ‌iOS 17‌، تعمل آبل أيضًا مع مطوري التطبيقات لتحسين التطبيقات المسببة للمشاكل.

كما أن الحرارة قد تحدث بسبب شواحن USB-C. وادعى المحلل مينغ تشي كو أن ارتفاع درجة الحرارة كان على الأرجح بسبب التعديلات التصميمية للنظام الحراري، واقترح أن آبل لن تكون قادرة على حل المشكلة إلا عن طريق خفض أداء المعالج.

بدورها، أوضحت آبل أنه ليس لديها أي نية لتعديل شريحة A17 Pro، وأن تصميم التيتانيوم والألمنيوم لجهاز آيفون 15 برو يوفر تبديدًا أفضل للحرارة من إطارات الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة في النماذج السابقة.

وقالت الشركة: “يرى العملاء الذين يعانون من مشاكل في درجة الحرارة أن المشكلة قد انتهت من خلال التحديث البرمجي”، وأضافت أن إطار التيتانيوم لجهاز آيفون 15 برو ليس السبب في هذه المشكلة.

وبالإضافة إلى إصدار تحديث iOS 17.0.3، أطلقت الشركة التحديث البرمجي iPadOS 17.0.3 لمستخدمي آيباد، وتعالج تحديثات iOS 17.0.3 و iPadOS 17.0.3 ثغرة أمنية في النواة قد تسمح للمهاجم بالحصول على امتيازات مرتفعة، حيث تدعي الشركة أنها على علم باستغلال هذا الثغرة الأمنية في إصدارات iOS قبل iOS 16.6.