آبل تبدأ بيع سماعة “هوم بود” المعادة التجديد بسعر مُخفّض

بدأت آبل بيع الجيل الثاني من سماعات هوم بود HomePod المعادة التجديد لأول مرة منذ إطلاقها.

وتنتمي سماعة آبل هوم بود إلى فئة السماعات المنزلية الراقية، وقد طرحت آبل الجيل الثاني منها مطلع عام 2023 الجاري بتصميم مشابه للجيل الأول الذي توقفت آبل عن إنتاجه قبل عامين مع بعض التغييرات والتحسينات.

وتطرح آبل الإصدار المعاد التجديد من سماعة هوم بود بسعر 250 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أقل بنحو 15% مقارنةً بسعر الإصدار الجديد كليًا الذي يبلغ 300 دولارٍ أمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن منتجات آبل المعادة التجديد هي منتجات أصلية أُعيدت إلى الشركة لمشكلة ما، ثم جرى إصلاحها واختبارها للتأكد من كونها تعمل على الوجه الأكمل، وأعادت آبل طرحها مرة أخرى بسعر أقل مع ضمان سارٍ لمدة عام، حتى يغطي أي عيوب أو مشاكل قد تظهر في الجهاز.

وتتيح آبل السماعة للشراء في عدة دول حاليًا، ومنها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، وبلجيكا، وأستراليا، ونيوزلندا، واليابان، وغيرها من الدول.

ويمكن الحصول على السماعة من متجر آبل الرسمي في الدول التي تتوفر فيها، كما ستتيحها آبل لدى وكلائها المعتمدين خلال الفترة المقبلة.

وتتميز سماعة هوم بود بتصميمها الأنيق والمتين، وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والميكروفونات المدمجة لتوفير أداء صوتي مميز، ويمكن للمستخدمين التحكم في السماعة باستخدام الأوامر الصوتية عبر النطق بعبارة “Hey Siri”، ثم إجراء مجموعة واسعة من المهام والتحكم في الأجهزة المتوافقة الأخرى في المنزل.

وتوفر سماعة هوم بود جودة صوت استثنائية، وتدعم تقنية الصوت المحيطي، وتقنية متقدمة لاستكشاف الغرفة لتوفير تجربة صوتية محسنة تناسب محيط المكان.

وبالإضافة إلى الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست والراديو، يمكن للسماعة القيام بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى مثل إرسال الرسائل والتذكيرات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

وتعد سماعة آبل HomePod اختيارًا جيدًا لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بجودة صوت عالية وتكامل متقدم مع منتجات آبل الأخرى في المنزل.