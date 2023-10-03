HP تُعيد صياغة مفاهيم العمل المتنوّع الأماكن خلال معرض جيتكس جلوبال 2023

تستعد شركة (إتش بي) HP للمشاركة في النسخة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال، التي ستقام خلال الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر 2023 في دبي. وخلال المعرض ستعرض HP مجموعة المنتجات المتوافقة مع مستقبل العمل، التي تضم حلولًا وخدمات مصممة بعناية لإحداث تحوُّل جذري في تجربة العمل المتنوّع الأماكن، وتعزيز المساواة في بيئة العمل عبر أنماط الاستخدام والإعدادات والمواقع المتنوعة.

حلول وخدمات مصممة لتقديم تجربة عمل فريدة:

استعدادًا لبدء عصر جديد من بيئة العمل المتنوع الأماكن، تقدم مجموعة منتجات HP المتطورة أدوات تعاون وإنتاجية قوية تركز في الأمان؛ بدءًا من الحواسيب الشخصية، ومحطات العمل، والأجهزة الطرفية التجارية، وحتى حلول وخدمات الطباعة المستدامة، لتوفر بذلك تجارب عمل استثنائية تتجاوز التوقعات.

وستتاح في المعرض أمام عملاء HP وشركائها فرصة مباشرة لاستكشاف مجموعتها الشاملة من الحلول والخدمات المستقبلية، والمصممة خصيصًا لتعزيز التكيف في بيئة العمل المتنوع الأماكن.

وفي هذا الصدد، قال بيتر أوغانيسيان، المدير العام لشركة HP الشرق الأوسط: “تسعدنا المشاركة في نسخة هذا العام من معرض “جيتكس جلوبال”؛ حيث نتطلع إلى تقديم مجموعة المنتجات المتوافقة مع مستقبل العمل للأطراف المعنية والعملاء الرئيسيين والشركاء، التي تؤكد مساهمة HP المتواصلة في تعزيز مستقبل العمل. ومع الاعتماد الفعلي لبيئة العمل المتنوّع الأماكن في المنطقة، فنحن ملتزمون في HP بالحفاظ على استمرارية الاتصال والإنتاجية والأمان لدى المستخدمين العاملين ضمن بيئة العمل الجديدة”.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعرض الشركة أيضًا حلول Poly الجديدة كليًا لغرف الاجتماعات، التي تلبي احتياجات قاعات المؤتمرات المتوسطة والكبيرة، ويشمل ذلك جهاز فيديو بار المتكامل Poly Studio X52 الجديد.

كما يمكن لزوار المعرض أيضًا استكشاف سماعات الرأس الجديدة الخالية من ذراع الميكروفون، وسماعات الرأس Voyager Surround 80، ومجموعة سماعات الرأس اللاسلكية Savi الجديدة، وسماعات الأذن Voyager Free 60، من Poly.

ومن جانبه، قال بوب عون، مدير المبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا لقسم Poly في شركة HP: “نتطلع في معرض “جيتكس جلوبال” لهذا العام إلى تقديم خبرتنا الواسعة في نشر حلول الصوت والفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُوفر للمستخدمين تجارب تعاون شاملة تلبي احتياجات المؤسّسات التي تسعى بجد إلى إيجاد طرق فعالة لسد الفجوات، وتعزيز المساواة بين المستخدمين في مواقع العمل، وللعاملين عن بُعد وضمن بيئة العمل المرنة بهدف مواكبة المشهد الدائم التغير لطبيعة العمل في عصرنا الحالي”.

وفي هذا العام، تشارك HP الرائدة في الابتكارات التكنولوجية بصفتها الراعي الفضي لمعرض “جيتكس جلوبال 2023″، مما يسلط الضوء على التزامها بتعزيز التواصل مع القيادات المؤثرة في هذا القطاع، وتسهيل تبادل الأفكار في الأسواق النشطة ضمن مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويمكن للزوار الاطلاع على المزيد من عروض HP الفعالة والعملية خلال معرض جيتكس جلوبال 2023، بزيارة: