ويسترن ديجيتال تطرح محرك أقراص جديدًا مصممًا لصناع المحتوى والمحترفين 

يشهد الطلب العالمي اليوم على إنشاء المحتوى البصري والرقمي الفريد ارتفاعًا هائلًا، ونتج عن ذلك ظهور تقنيات أكثر تطورًا لتعزيز إنتاج المحتوى الغني بمضمونه. وتعتبر الأدوات السريعة والموثوقة بالنسبة للمستخدمين والطلاب والمحترفين ذات ضرورة أساسية للحفاظ على تدفق خيالهم.

واستمرارًا بتطوير محفظة منتجاتها لمحركات الأقراص من نوع SSD الحائزة على الجوائز، أصدرت شركة (ويسترن ديجيتال) Western Digital محرك الأقراص (WD Blue™ SN580 NVMe)، المُصمم بتقنية (NVMe PCIe® Gen 4.0) خصيصًا لدعم المبدعين والمحترفين، كي يتمكنوا من استخدامه لترقية سعة حواسيبهم الحالية أو تحسين أداء الحواسيب التي يشترونها حسب الطلب.

وفي هذا الصدد، قال إريك سبانو، نائب الرئيس لقسم محركات الأقراص الصلبة للعملاء والشركات في ويسترن ديجيتال: “قد يشعر المحترفون اليوم بالإحباط بسبب أوقات التحميل الطويلة الناتجة عن ظروف عمل المبدعين التي أصبحت أكثر كثافةً وتعقيدًا بسبب التطبيقات الثقيلة ومحتوى الوسائط المتعددة ذي الحجم الكبير مثل مقاطع الفيديو بدقة 4K. ويعمل محرك أقراص (WD Blue SN580 NVMe SSD) الجديد على تعزيز الإنتاجية، مما يُمكّن المحترفين والمبدعين ورواد الأعمال من التركيز على تغذية خيالهم وإبداعهم باستمرار دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة لنقل ملفاتهم أو تحميل البرامج المتطورة”.

يُعد WD Blue SN580 أول محرك أقراص في مجموعة منتجات WD Blue يتميز بتقنية nCache™ 4.0 وNVMe PCIe® Gen 4.0 التي تمكن المحترفين وصانعي المحتوى الذين يستخدمون الحواسيب من التركيز بشكل أكبر في ما يفعلونه بدلًا من القلق بشأن سرعة تحميل ونقل الملفات.

المزايا الأساسية لمحرك الأقراص WD Blue SN580 NVMe SSD:

تقنية (NVMe PCIe Gen 4.0) : يمتاز محرك الأقراص الجديد بأنه مجهّز بتقنية (NVMe PCIe Gen 4.0) التي تعزز الإنتاجية وتدعم تعدد المهام دون عناء خلال العمل على المشاريع ذات تدفقات العمل الكبيرة والمعقدة، كما تزيد استجابة التطبيقات وسرعات القراءة والكتابة حتى 4150 ميجابايت/الثانية. (طراز 1 تيرابايت – 2 تيرابايت).

يمتاز محرك الأقراص الجديد بأنه مجهّز بتقنية (NVMe PCIe Gen 4.0) التي تعزز الإنتاجية وتدعم تعدد المهام دون عناء خلال العمل على المشاريع ذات تدفقات العمل الكبيرة والمعقدة، كما تزيد استجابة التطبيقات وسرعات القراءة والكتابة حتى 4150 ميجابايت/الثانية. (طراز 1 تيرابايت – 2 تيرابايت). تقنية nCache 4.0 : تُمكّن هذه التقنية النسخ السريع للملفات الكبيرة ومحتوى الوسائط الضخم مع أداء الكتابة العالي وذاكرة التخزين المؤقت SLC الهجينة التي تمنح منشئي المحتوى تجربة عمل أكثر سلاسة.

تُمكّن هذه التقنية النسخ السريع للملفات الكبيرة ومحتوى الوسائط الضخم مع أداء الكتابة العالي وذاكرة التخزين المؤقت SLC الهجينة التي تمنح منشئي المحتوى تجربة عمل أكثر سلاسة. التصميم الأنيق : سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت مع تصميم نحيف يبلغ M.2 2280، ويُمكّن التخزين الموثوق للتطبيقات والبيانات والوسائط التي تشمل الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K.

سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت مع تصميم نحيف يبلغ M.2 2280، ويُمكّن التخزين الموثوق للتطبيقات والبيانات والوسائط التي تشمل الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K. الموثوقية : يمنحك راحة البال بفضل الضمان المحدود لمدة 5 سنوات من ويسترن ديجيتال، وتصنيف يصل إلى 900 TBW. (في طراز 2 تيرابايت).

يمنحك راحة البال بفضل الضمان المحدود لمدة 5 سنوات من ويسترن ديجيتال، وتصنيف يصل إلى 900 TBW. (في طراز 2 تيرابايت). متطلبات الطاقة المنخفضة: يتيح لك هذا القرص الاستمرار في إنشاء المحتوى دون انقطاع عند شعورك بالإلهام أو أثناء التنقل بفضل ذاكرة DRAM، بالإضافة إلى التخزين الذي يتطلب نسبة منخفضة من الطاقة، مما يسهم في زيادة عمر بطارية الحاسوب المحمول إلى أقصى حد.

السعر والتوفر:

يتوفر محرك أقراص WD Blue SN580 NVMe SSD للشراء في المتجر الإلكتروني لشركة ويسترن ديجيتال، ولدى تجار التجزئة المحددين، إضافةً إلى متاجر التجزئة الإلكترونية ومنافذ إعادة البيع والشركات المسؤولة عن تثبيت الأنظمة. ويأتي مع ضمان محدود لمدة 5 سنوات.

تتراوح السعات المتوفرة بين 200 جيجابايت، و 2 تيرابايت، ويبدأ السعر في الإمارات العربية المتحدة من 190 درهمًا إماراتيًا.