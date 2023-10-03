نصائح من كاسبرسكي لحماية بياناتك الشخصية في منصة ماستودون

دفع النمو الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي؛ مثل: فيسبوك، وإنستاجرام، وإكس (تويتر سابقًا) وتيك توك، وغيرها، بعض المستخدمين إلى اللجوء إلى منصات أخرى أقل انتشارًا وأصغر لكنها تؤدي هدف التواصل المطلوب، وأبرزها منصة (ماستودون).

تعتبر (ماستودون) Mastodon منصة اجتماعية قائمة على البرمجيات المفتوحة المصدر، وتشبه منصة “إكس” X، ولكنها لامركزية. وتعمل المنصة على عدد من الخوادم اللامركزية – تُسمى المثيلات أو الخوادم المثيلة أو الشبيهة – التي تُشكّل مجتمعة شبكة واحدة يمكنها التفاعل مع بعضها.

ويستطيع المستخدمون اختيارها وفقًا للسمات التي يفضلونها والإعدادات التي يستخدمونها، مع الاستمرار في التواصل مع الأعضاء من (الخوادم الشبيهة) الأخرى. الأمر الذي يتيح لهم تخصيص اتصالاتهم والتحكم فيها بطرق أفضل.

نصائح كاسبرسكي لحماية بياناتك في ماستودون:

أعد خبراء كاسبرسكي مجموعة من النصائح والمعلومات المفيدة لمساعدة المستخدمين في تعزيز مستوى خصوصيتهم والحفاظ على أمن بياناتهم الشخصية عند التعامل هذه المنصة، ومنها:

1- سياسة الخصوصية:

تصدر سياسات خصوصية محددة لكل “خادم مثيل”. وبشكل عام، تحتوي الخوادم جميعها على بنود أساسية تتعلق بجمع البيانات واستخدامها وتخزينها وأمنها، والجوانب المتصلة بمشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة.

وقد يصادف المستخدم خادمًا يلتزم بالقانون، ويذكر حقوق المستخدمين في الحذف أو التعديل، وحتى القيام بأشياء أخرى بالبيانات الشخصية التي تُجمع. وفي العادة يكون هذا النوع من الخوادم في الاتحاد الأوروبي، مما يعني خضوعها للقانون العام لحماية البيانات.

2- إعدادات الخصوصية:

قد تبدو بعض الإعدادات مألوفة إذا كنت من مستخدمي منصة “إكس” X. ويوجد العديد من أنواع الحسابات في منصة “ماستودون”، وهي: عامة (متاحة للجميع)، وغير مدرجة (مع ذلك تكون منشوراتك مرئية للجميع، ولكنها غير مدرجة في الصفحات الرئيسية العامة)، وحساب ثالث يكون متاحًا لمتابعيك فقط.

من المهم معرفة أن كل خادم يتبع سياسة خصوصية خاصة به، لذا ينبغي عليك استكشاف كافة التفاصيل قبل التسجيل. وهناك نصيحة آمنة يجب وضعها في الحسبان، وهي استخدام الخوادم المثيلة التي تثق بها فقط، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية مع المستخدمين المسجلين في خوادم لا تحظى بثقتك.

يمكن أن تحتوي المشاركات أيضًا على ثلاثة مستويات للخصوصية، وهي المرئية للجميع، والمرئية للمتابعين، ومشاركات تظهر فقط للمستخدمين المذكورين في المنشور.

يكون أمام المستخدم خيار جيد، وهو وضع قواعد واستثناءات للحذف التلقائي للمشاركات، بحيث يتمكن المسؤولون عن قسم الأرشفة من تصدير وتحميل الأرشيف الكامل لجميع المعلومات المخزنة.

يفضل أيضًا تجنب استخدام الرسائل المباشرة لنقل ومشاركة المعلومات الشخصية وأي معلومات حساسة أخرى، إذ تُخزن مثل هذه الرسائل في الخوادم المثيلة كنص واضح. لذلك، فهم لا يستخدمون أي أنواع تشفير إضافية محددة، مثل نظام التشفير الشامل (E2EE).

3- الأمن:

كما هو الحال في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، يمكن أن تكون منصة “ماستودون” عرضة لمشكلة تسريب البيانات. وهنا يتوقع من المستخدم الأخذ بعين الاعتبار أن الخيار الآمن يتمثل في ضرورة تثبيت حل أمني موثوق به أولًا وقبل كل شيء، لاكتشاف المعلومات الشخصية وتوفير الحماية اللازمة لها في مثل هذه الحالات. وتشمل هذه الخدمات أيضًا على ميزات يمكنها التحقق إذا تعرضت بياناتك الشخصية للتسريب أو غير ذلك.

ينصح بتثبيت التطبيقات المتوفرة فقط في المتاجر الرسمية، مثل: آب ستور من آبل وبلاي ستور من جوجل، لتجنب أي تصيد احتيالي.

يجب توخي الحذر عند تلقي أي روابط لمواقع إلكترونية غير معروفة لتفادي تحميل البرامج الخبيثة، أو إعادة توجيهك إلى خدمة التصيد الاحتيالي. وبالاعتماد على الحلول الأمنية الحديثة، يمكن اكتشاف مواقع التصيد الاحتيالي المحتملة أو أي ملفات برمجية خبيثة، لضمان أمان جهازك وبياناتك.

وفي هذا الصدد؛ تقول آنا لاركينا، خبيرة تحليل محتوى الويب في شركة كاسبرسكي: “عند مقارنة منصة “ماستودون” مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل: X.com أو Threads، فإنها تعتبر بالتأكيد أقل تنظيمًا. ومع ذلك، هناك قواعد يجب على جميع المستخدمين اتباعها في هذه المنصة. وكما هو الحال مع أي منشور آخر عبر الإنترنت، يجب على المستخدمين دائمًا اتباع قاعدة “فكّر قبل النشر” عند نشر أي معلومات في منصة “ماستودون”.