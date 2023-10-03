طرحت شركة آبل في نهاية الشهر الماضي هاتف (iPhone 15 Plus) الذي يأتي مع مجموعة من المزايا الجديدة منها: دعم خاصية (Dynamic Island)، بالإضافة إلى وجود منفذ USB-C لأول مرة في هواتف آيفون، كما يُعدّ هاتف OnePlus 11 واحد من أحدث وأفضل هواتف أندرويد التي أصدرتها شركة ون بلس هذا العام.

يحتوي كلا الهاتفين على شاشات بمقاس 6.7 بوصات، لكن هاتف OnePlus 11 يتفوق على هاتف iPhone 15 Plus في معدل التحديث، إذ تدعم شاشة هاتف OnePlus 11 معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، أما الشاشة في هاتف iPhone 15 Plus فهي تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا فقط. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف 11 OnePlus على بطارية بسعة أكبر وتشحن بسرعة أكبر مقارنةً بهاتف آيفون.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بين الهاتفين، إليك مقارنة بين هاتفي OnePlus 11 و iPhone 15 Plus:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone 15 Plus بتصميم من الزجاج الذي حسّنت آبل صلابته من خلال معالجته في عملية تبادل أيوني مزدوج مخصصة، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع الهاتف بدرجة صلابة عالية، كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة. ويتوفر هذا الهاتف بخمسة ألوان، هي: الوردي والأصفر الفاتح والأخضر الفاتح والأزرق الفاتح والأسود.

ويأتي هاتف OnePlus 11 بتصميم أنيق وبسيط يجمع بين الزجاج ومعدن الألمنيوم، إذ يأتي بجهة خلفية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass 5)، وإطار معدني مصنوع من الألمنيوم يغطي الحافات، ويتضمن في الجهة الخلفية دائرة كبيرة وبارزة تحتوي على عدسات الكاميرات الخلفية.

كما أن الشاشة محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود (Titan Black)، والأخضر (Eternal Green)، وJupiter Rock ويدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP64.

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 Plus شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بمقاس يبلغ 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 1290 × 2796 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتمتاز بسطوع أقصاه 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا فقط، وتقنيات (HDR10)، و(Dolby Vision).

أما هاتف OnePlus 11 فهو يضم شاشة من نوع (LTPO3 Fluid AMOLED) بقياس يبلغ 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 3216 × 1440 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 525 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع أقصاه 800 شمعة/ المتر المربع. بالإضافة إلى دعم تقنية (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

الأداء:

يعمل هاتف iPhone 15 Plus بمعالج (A16 Bionic) السداسي النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز.

أما هاتف OnePlus 11 فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يختلف الهاتفان تمامًا فيما يتعلق بنظام التشغيل، إذ يعمل هاتف iPhone 15 Plus بنظام iOS 17 الأحدث من آبل، ويعمل OnePlus 11 بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 13.

وبالنسبة إلى خيارات التخزين، فهاتف iPhone 15 Plus يتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبلغ 6 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

أما هاتف OnePlus 11 فهو متوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وكلاهما لا يدعمان الزيادة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويدعم هاتف Oneplus 11 وضعين للتشغيل، الأول: مخصص للاستخدام اليومي العام، والوضع الثاني مخصص للألعاب، وهو وضع مميز للاعبين الذين يريدون تسخير كل جزء من طاقة الهاتف أثناء اللعب.

البطارية والشحن:

يضم هاتف OnePlus 11 بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في عشر دقائق، ولكنه لا يدعم الشحن اللاسلكي.



أما هاتف iPhone 15 Plus فيضم بطارية تبلغ سعتها 4383 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا، ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة 7.5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف iPhone 15 Plus كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة بدقة تبلغ 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة تبلغ 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. ويضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة تبلغ 12 ميجابكسل.



ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وتدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف OnePlus 11 فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ويضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل



يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة تبلغ 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وبدقة تبلغ 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف iPhone 15 plus بسعر يبدأ من 899 دولارًا، أما هاتف OnePlus 11 فيبدأ سعره من 700 دولار.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Plus و OnePlus 11: