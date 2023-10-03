يتميز هاتف Moto G54 من موتورولا بأنه يحقق التوازن المثالي بين السعر والأداء، فهو هاتف في الفئة المتوسطة، لكنه يأتي مع مزايا قوية أبرزها الشاشة التي تأتي مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ولها دقة أعلى مقارنةً بالطراز السابق، كما أنه يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم سرعات شحن أعلى مقارنةً بالطراز السابق Moto G53.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، إليك مراجعة لهاتف Moto G54 من موتورولا:

التصميم:

يأتي هاتف Moto G54 بهيكل مصنوع من البلاستيك – الجهة الخلفية والإطار مصنوعان من البلاستيك – مع جهة خلفية غير لامعة وذات ملمس ناعم وهي مقاومة لبصمات الأصابع إلى حد ما، ويظهر في منتصف الجهة الخلفية شعار Motorola.

يتميز هذا الهاتف الذكي بأنه خفيف الوزن، وهو أخف من الطراز السابق بمقدار 10 جرامات، إذ يزن 177 جرامًا فقط.

أما بالنسبة للألوان، فيأتي هاتف موتورولا بأربعة ألوان، هي: الأزرق الغامق (Midnight Blue)، والازرق النيلي (Indigo blue)، والأخضر النعناعي (Mint Green)، والأزرق الجليدي (Glacier blue).

الشاشة:

يضم هاتف Moto G54 شاشة من نوع (IPS LCD) يبلغ مقاسها 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسل، وبكثافة تبلغ 405 بكسلات في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يوفر Moto G54 ثلاثة أوضاع لمعدل التحديث، وهي: الوضع التلقائي، ووضع 120 هرتزًا، ووضع 60 هرتزًا، ويمكنك ضبط تلك الأوضاع يدويًا من الإعدادات.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Moto G54 بمعالج (MediaTek Dimensity 7020) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (IMG BXM-8-256). ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت.

أما بالنسبة للأداء، فهاتف موتورولا يمكنه التعامل مع المهام اليومية بسرعة مقبولة، وستلاحظ أنه يقدم أداءً جيدًا دون حدوث تأخير عند مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب، وأثناء تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى عند اللعب ببعض الألعاب.

لكن الأمر السلبي هو أن هذا الهاتف يسخن بسرعة، حتى بدون تشغيل الألعاب أو التطبيقات الثقيلة، ولكن يمكن إصلاح هذه المشكلة مع التحديثات المستقبلية للبرامج.

يحتوي هاتف Moto G54 على بطارية بسعة 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 واطًا. ويستمر هذا الهاتف بالعمل لمدة يوم تقريبًا مع الاستخدام المعتدل، ومع الاستخدام البسيط يمكنك الحصول على ما يصل إلى يوم ونصف من عمر البطارية.

الكاميرا:

يضم هاتف Moto G54 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية مخصصة للتصوير الدقيق (macro) وتأتي بدقة تبلغ 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكن لهذه الكاميرات تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة تبلغ 16 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا Moto G54 بسعر 699 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Moto G54: