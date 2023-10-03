مايكروسوفت: آبل تعزز هيمنة جوجل في سوق محركات البحث

قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، إنه يعتقد أن الصفقة التي تقف وراء كون جوجل محرك البحث الافتراضي في أجهزة آبل قد صعّبت المنافسة على محركات البحث الأخرى مثل بينج.

وأضاف ناديلا أن عملاء آبل باتوا معتادين على محرك بحث جوجل؛ لأنه محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري في كافة أجهزة آبل، وذلك في شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة التي تنظر قضية مكافحة الاحتكار بين وزارة العدل الأمريكية وجوجل.

وقال ناديلا إن جوجل تمكنت من استخدام حصتها السوقية، التي تزيد على 90%في سوق محركات البحث، في تحسين نتائج البحث، مما عزز احتكارها، مضيفًا أنه من “الزائف” وجود خيارات في سوق محركات البحث، على حد تعبيره.

وحاولت مايكروسوفت رفع الحصة السوقية لمحرك البحث الخاص بها بينج بإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي بشراكة مع شركة OpenAI، إلا أن ناديلا يقول إنه من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل السوق الحالي؛ لأن أفضلية جوجل في الوجود بشكل افتراضي في الأجهزة تظل كما هي.

وفي الأسبوع الماضي، أدلى نائب رئيس آبل لقطاع الخدمات إيدي كو بشهادته أمام المحكمة، وأوضح أن شركة آبل تختار جوجل كمحرك البحث الافتراضي على أجهزتها؛ لأنها “تعتقد دائمًا أنه الأفضل”.

وتدفع جوجل لشركة آبل مليارات الدولارات سنويًا في المقابل. ومع ذلك، فقد زعم كو أنه “لا يوجد بديل صالح”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مايكروسوفت قد عرضت على آبل شراء بينج عام 2020، إلا أن المفاوضات لم تحرز تقدمًا بسبب الأموال التي تحصل عليها آبل من جوجل بالإضافة إلى اعتقادها بعدم قدرته على المنافسة في ظل وجود جوجل.

وأشار ناديلا إلى أن إجمالي استثمارات مايكروسوفت في بينج قد بلغ 100 مليار دولار حتى الآن. ومع ذلك، فإن الحصة السوقية لبينج ما زالت منخفضة للغاية.

ويستمر النظر في القضية والاستماع إلى شهادات الأطراف المعنية عدة أسابيع أخرى قبل النطق بالحكم.