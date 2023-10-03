فيزا تستثمر 100 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة معالجة المدفوعات فيزا أنها تخطط لاستثمار 100 مليون دولار في الشركات المطورة لتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تؤثر في مستقبل التجارة والمدفوعات.

وانضمت فيزا إلى قائمة المستثمرين الذين توافدوا هذا العام على القطاع، حيث دعمت أسماء عديدة بارزة مجال الذكاء الاصطناعي، مثل مايكروسوفت وجوجل.

وتستثمر شركة البطاقات العملاقة منذ 16 عامًا المبلغ من خلال ذراعها الاستثماري العالمي Visa Ventures. وتدعي فيزا أنها كانت رائدة منذ عام 1993 في استخدام الذكاء الاصطناعي في المدفوعات.

وقال جاك فوريستل، كبير مسؤولي المنتجات والإستراتيجية في الشركة: “يركز الكثير من الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن على المهام وإنشاء المحتوى، مع أن هذه التقنية تعيد تشكيل طريقة عيشنا وعملنا وتغير التجارة بشكل هادف بطرق نحتاج إلى فهمها”.

وتتمتع شركة Visa Ventures بقدر كبير من المرونة فيما يتعلق بعدد الاستثمارات التي تجريها من خلال الصندوق الاستثماري الجديد البالغ 100 مليون دولار.

وتتوقع الشركة تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الصغيرة بقيمة بضعة ملايين من الدولارات، وذلك بالنظر إلى المرحلة المبكرة من الصناعة، مع أنها تتمتع بالقدرة على تنفيذ استثمارات كبرى عندما يكون هناك مبرر قوي لذلك.

وتتطلع فيزا إلى دعم الشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي لحل المشكلات الحقيقية في التجارة والمدفوعات والتكنولوجيا المالية، ويشمل ذلك عمليات B2B المتعلقة بالمدفوعات بالإضافة إلى البنية التحتية التي يمكن أن يكون لها تأثير عميق في التجارة.

وتهتم فيزا بالشركات على مستويات متعددة، بدءًا من تنظيم البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي وحتى التجارب التي سيحصل عليها المستخدمون في العمل أو في حياتهم الشخصية.

وقالت الشركة: “يمكن أن نكون أداة تمكينية مؤثرة للشركات العاملة على حل المجموعة القادمة من التحديات لفتح المجال أمام التجارة بشكل أكبر، وهذه هي طريقتنا للتواصل مع تلك الشركات الناشئة”.

وتعد فيزا من بين الشركات المالية الأمريكية العملاقة التي تسارع إلى الاستفادة من الأجيال الجديدة من الذكاء الاصطناعي داخل أعمالها، مع تحقيق نجاحات مبكرة أيضًا مع رواد الأعمال، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 483 مليار دولار.