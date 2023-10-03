سوق سماعات البلوتوث اللاسلكية TWS سينمو بقيمة تتجاوز 120 مليار دولارٍ بحلول 2027

يبدو أن سماعات البلوتوث اللاسلكية TWS ستستمر بتحقيق مبيعاتٍ إضافية وكبيرة خلال السنوات القادمة وفقًا للتقرير الصادر من مجموعة أبحاث Technavio.

يؤكد التقرير أن سوق الصوتيات للاستخدام الشخصي سيشهد نموًا سنويًا بنسبة تصل لـ 26.78% بحلول نهاية عام 2023، ومن سنة إلى أخرى يتوقع أن يكون معدل النمو السنوي 27.3% حتى عام 2027؛ وبلغة المال هذا يعني تحقيقه لقيمة تتجاوز 120 مليار دولارٍ.

هذه الأرقام تؤكد عدم انخفاض الطلب لسماعات البلوتوث اللاسلكية TWS، بل سيزيد أكثر وأكثر خاصةً مع موجود كوكبةٍ من الشركات المصنعة المتخصصة في هذا المجال مثل: شاومى، سوني، شور، سامسونج، مارشال، لوجيتك، باورز ويلكنز ، بوز، آبل.

تقرير Technavio أشار أيضًا أن أحد أسباب تحقيق هذه النسب المئوية المتوقعة خلال السنوات القادمة هو الطلب المتزايد على سماعات آبل AirPods، وفي الوقت نفسه لا يعني ذلك أن سماعات AirPods ستكون المسؤول الوحيد عن تحقيق تلك الأرقام؛ فهناك تشكيلةٌ كبيرةٌ من السماعات المنافسة مثل Sony WF-1000XM5 وحتى سماعات TWS المنخفضة التكلفة بسعر أقل من 100 دولار ستشهد قبولًا على شرائها حتى نهاية عام 2027 مثل سلسلة سماعات OnePlus Nord و JBL VIBE 100 TWS.

المتوقع أيضًا زيادة نمو سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية ومشغلات الموسيقى وأجهزة الوسائط المتعددة، ليكون لها دورٌ مهم في زيادة الطلب على سماعات البلوتوث اللاسلكية TWS.