ساعة Xiaomi Watch 2 Pro الجديدة.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة شاومي في نهاية شهر سبتمبر الماضي ساعتها الذكية الجديدة (Xiaomi Watch 2 Pro) التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS، وذلك خلال حدثعقدته في مدينة برلين.



تقدم هذه الساعة الذكية مجموعة كبيرة من المزايا، ومنها تحليل تكوين الجسم، ونظام تحديد المواقع العالمي المزدوج التردد. وستتوفر في إصدراين، الأول: يدعم اتصال البلوتوث فقط، والثاني: إصدار LTE الذي يدعم البلوتوث وشبكات الهاتف، مما يسمح لك بتلقي المكالمات والرسائل النصية والبقاء على اتصال حتى دون هاتف ذكي مقترن.

إليك جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها ساعة Xiaomi Watch 2 Pro الجديدة من شاومي:

التصميم:

تأتي ساعة Xiaomi Watch 2 Pro بتصميم دائري يشبه الساعات التقليدية مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس 46 ملم، وستجد تاج رقمي دوار محاط بزرين على الجانب الأيمن من الساعة.

يتميز التاج الرقمي بأنه سلس للغاية أثناء الدوران ويسهل استخدامه للتحكم في العديد من العناصر التي تظهر في شاشة الساعة.

تتوفر هذه الساعة باللون الأسود مع حزام من المطاط الصناعي وباللون الفضي مع حزام من الجلد، وتتميز Watch 2 Pro أيضًا بأنها مقاومة للماء حتى مستوى 5ATM، وتزن 54 جرامًا دون حزامها.

الشاشة:

تضم ساعة Watch 2 Pro شاشة من نوع (OLED) بقياس 1.43 بوصة، وبدقة 466×466 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وتدعم مزية التشغيل الدائم للشاشة (Always-on display).

المعالج والمزايا الأساسية:

تعمل ساعة Xiaomi Watch 2 Pro بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon W5+ Gen 1) المُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهذا المعالج يضمن السلاسة والسرعة في الأداء.

تحتوي ساعة Watch 2 Pro على مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد، ومستشعر تكوين الجسم لتحليل تكوين الجسم لمعرفة نسبة الدهون في الجسم وكتلة العضلات، وهذا المستشعر كان متاحًا حتى الآن في سلسلة ساعات Galaxy Watch من سامسونج فقط.

تدعم هذه الساعة الذكية أيضًا 150 وضعًا رياضيًا وتتيح لك تتبع التوتر ومستويات الأكسجين في الدم والنوم ومعدل ضربات القلب، وتحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الثنائي التردد، كالمتوفر في ساعات Garmin ذات التكلفة العالية.



وتدعم هذه الساعة شبكات الواي فاي، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

تحتوي Watch 2 Pro على بطارية تبلغ سعتها 495 ميلّي أمبير/الساعة، وهي أكبر بمقدار 70 ميلّي أمبير/ الساعة من بطارية Galaxy Watch6 Classic من سامسونج. ويمكن أن تستمر ساعة Watch 2 Pro في العمل إلى ما يصل إلى 65 ساعة بشحنة واحدة.

السعر:

ستُباع ساعة بسعر بسعر 280 دولارًا لإصدار البلوتوث، وبسعر 340 دولارًا لإصدار LTE ولم تقدم شركة شاومي تاريخًا محددًا للإطلاق.