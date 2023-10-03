زوم تضيف مزايا جديدة للتنافس مع مايكروسوفت

تضيف منصة زوم ميزة معالجة النصوص Zoom Docs إلى مجموعة أدواتها وتجرب مزايا جديدة للاجتماعات حيث تواجه منافسة شديدة من منصة تيمز التابعة لشركة مايكروسوفت.

وأعلنت الشركة نيتها إتاحة ميزة التحرير التعاوني للمستندات Zoom Docs في العام المقبل عبر منصة مؤتمرات الفيديو، على غرار محرر مستندات جوجل التابع لشركة ألفابت.

وقالت سميتا هاشم، كبيرة مسؤولي المنتجات: “ما يميز الأداة عن غيرها هو قدرتها على تضمين المعلومات والملخصات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي من اجتماعات زوم”.

وقفزت إيرادات السنة المالية للشركة من عام 2020 إلى عام 2022 بأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 4.1 مليارات دولار، حيث أصبحت زوم أداة أساسية أثناء الوباء، مع أن هذا النمو الهائل انتهى مع إعادة فتح المكاتب واشتداد المنافسة.

ويتوقع المحللون الآن زيادة المبيعات بأقل من 2 في المئة في الأرباع القادمة. وتعتمد إستراتيجية زوم لإعادة النمو على توفير مجموعة واسعة من أدوات العمل بخلاف اجتماعات الفيديو، ومنها مزايا من Workvivo، وهي خدمة تواصل للموظفين استحوذت عليها في شهر أبريل زوم.

وشهدت المنصة نجاحًا مبكرًا من خلال خدمتها المكتبية للهاتف، التي تجني الآن نحو 500 مليون دولار سنويًا، ومركزها لخدمة العملاء، الذي تجاوز 500 عميل.

ولم تكشف الشركة بعد عن أرقام الاستخدام للأدوات الأخرى التي قدمتها في العام الماضي، مثل البريد الإلكتروني والتقويم. ومع ذلك، لا يزال تيمز من مايكروسوفت منافسًا كبيرًا.

واجتمعت زوم على مدار العام الماضي مع المنظمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعبير عن مخاوفها بشأن طريقة إعطاء مايكروسوفت الأفضلية لمنتجها.

ويشير المسؤولون التنفيذيون في زوم إلى أن معظم الأشخاص يفضلون استخدام تطبيقها لمؤتمرات الفيديو بدلًا من تيمز.

وسيطرت زوم منذ بداية الربع الأول من هذا العام على نسبة 7 في المئة فقط من سوق برامج الاتصال والتعاون، في حين تجاوزت حصة مايكروسوفت 42 في المئة.

وتجرب الشركة بعض المزايا الجديدة، وفقًا لإيداعات براءات الاختراع الأخيرة. وتظهر إحدى براءات الاختراع الممنوحة هذا العام أن زوم تعمل على إضافة الكائنات الافتراضية التفاعلية إلى الاجتماعات لاستخدامات مثل الإعلان عن المنتج أو التعليم.

وتظهر براءة اختراع حديثة أخرى ميزة تفحص الإشارات غير اللفظية للمشاركين في الاجتماع وتقدم مطالبات مثل اقتراح الاتصال بشخص يبدو وكأنه يريد التحدث.

وقدمت زوم في شهر سبتمبر مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل تلخيص المكالمات وصياغة الرسائل، وتظهر الأدوات الجديدة في الخطط المدفوعة دون أي تكلفة إضافية، حيث إن الشركة ملتزمة بالحفاظ على مجانية مزايا الذكاء الاصطناعي للمستخدمين.