جوجل تطلق ميزة البحث الذكي في تطبيق الملفات

أطلقت جوجل ميزة البحث الذكي على نطاق واسع في تطبيق الملفات Files الخاص بها في نظام أندرويد.

وتتيح ميزة البحث الذكي في تطبيق إدارة الملفات Files إمكانية فحص المستندات والصور، ثم تّعرف الملفات المهمة مثل بطاقات الهوية الشخصية وجواز السفر ورخصة القيادة وغيرها، لتنظيمها وتسهيل الوصول إليها.

ويمكن لتلك الميزة أيضًا استخلاص معلومات منها مثل رقم جواز السفر أو رقم الهوية الشخصية لسهولة إيجادها أو مشاركتها عند الحاجة.

وتقول جوجل إن كافة البيانات تبقى على جهاز المستخدم، ولا تُرسل إلى خوادمها حفاظًا على خصوصية المستخدمين.

ويضع التطبيق الملفات المهمة في مجلد مخصص على نحو تلقائي كما يتيح للمستخدمين إمكانية إضافة الملفات إليه يدويًا.

ويمكن للمستخدمين تجربة الميزة الجديدة بتحديث تطبيق الملفات Files إلى آخر إصدار، وتعمل جوجل على تفعيل تلك الميزة تدريجيًا لكافة المستخدمين.

وعند توفر ميزة البحث الذكي في التطبيق، سيعمل على فحص الملفات وفهرستها، وعند الانتهاء سيلاحظ المستخدمون وجود تبويب جديد يُسمى “مهم Important” في شريط التبويبات أسفل الشاشة، كما سيجد المستخدم فيه تبويبات أخرى فرعية.

وتظهر للمستخدمين نافذة منبثقة لإشعارهم بتوفر الميزة الجديدة داخل التطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الملفات Files من جوجل يتيح للمستخدمين إمكانية إدارة الملفات المخزنة على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وتنظيمها، مع مزايا أخرى مختلفة، مثل البحث وحفظ الملفات في ملف آمن محمي برمز للمرور، وإضافة الملفات للمفضلة، ونقل الملفات بين الأجهزة عبر خاصية المشاركة عن قرب Nearby Share وغيرها.