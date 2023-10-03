جوجل تضيف وسائل حماية جديدة لخدمة جيميل

أعلنت جوجل سلسلة من التغييرات المهمة في كيفية تعاملها مع البريد الإلكتروني من المرسلين المجمعين في محاولة لتقليل البريد العشوائي ورسائل البريد الإلكتروني الأخرى غير المرغوب فيها.

وقالت الشركة: “يحتاج المرسلون المجمعون اعتبارًا من العام المقبل إلى مصادقة رسائل البريد الإلكتروني، وتقديم طريقة سهلة لإلغاء الاشتراك، والبقاء ضمن حد البريد العشوائي المُبلغ عنه”.

وتؤثر التغييرات في أي مرسل جماعي، الذي تحدده جوجل على أنه أولئك الذين يرسلون أكثر من 5000 رسالة إلى عناوين جيميل في يوم واحد.

ويمكن أن يشمل ذلك أي شركة تقريبًا لديها قائمة بريدية، بدءًا من تجار التجزئة الكبار إلى شركات التكنولوجيا الكبرى وحتى الشركات الناشئة الصغيرة وشركات B2C التي تتطلع إلى تسويق نفسها من خلال رسائل البريد الإلكتروني.

وتدعي جوجل أنها تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي لمنع أكثر من 99.9 في المئة من البريد العشوائي ورسائل التصيد الاحتيالي والبرمجيات الضارة من الوصول إلى صناديق البريد الوارد للمستخدمين، كما أنها تحظر يوميًا 15 مليار بريد إلكتروني غير مرغوب فيه.

وتتحسن دفاعات جوجل عن نظام البريد الإلكتروني البالغ من العمر الآن 20 عامًا، وذلك في ظل تحسن التكنولوجيا.

وتعتمد خدمة جيميل على سياسة قدمتها الشركة في العام الماضي التي تتطلب أن يكون لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى عناوين جيميل شكل من أشكال المصادقة للتحقق من المرسل.

وأدى هذا الأمر إلى تقليل عدد الرسائل غير المصادقة التي يتلقاها مستخدمو جيميل بنسبة 75 في المئة، مع أن جوجل تطلب الآن من المرسلين المجمعين مصادقة رسائل البريد الإلكتروني بحلول شهر فبراير 2024 باتباع مجموعة من الممارسات الموثقة.

ويتطلب الأمر أيضًا من المرسلين المجمعين السماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك بنقرة واحدة ومعالجة طلبات إلغاء الاشتراك هذه في غضون يومين.

وتطلب جوجل أيضًا من المرسلين المجمعين البقاء ضمن الحد الواضح لمعدل البريد العشوائي، ويعني هذا أنه إذا وضع عدد كافٍ من المستخدمين علامة على رسائل البريد الإلكتروني للمرسل بصفتها رسائل غير مرغوب فيها، فقد يفقد المرسل المجمع إمكانية الوصول إلى صناديق البريد الوارد للمستخدمين.

وأشارت جوجل إلى أن العديد من المرسلين المجمعين يستوفون المتطلبات الجديدة، وتستمر في تقديم إرشادات واضحة قبل أن تدخل التغييرات في شهر فبراير 2024 حيز التنفيذ.