توشيبا الخليج تطلق مبادرة “أنشئ مركز البيانات الخاص بك” في منطقة الشرق الأوسط 

أعلنت شركة (توشيبا الخليج) – وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة توشيبا كوربوريشن (اليابان) وتعمل على إدارة منتجات وحلول التخزين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – إطلاق مبادرتها (أنشئ مركز البيانات الخاص بك) Build Your Own Data Centre في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وستساعد هذه المبادرة شركاء قنوات التوزيع في التكيف مع مستقبل يعتمد على البيانات وتحسين التكلفة والأداء في الوقت نفسه.

ففي ظل التطور التكنولوجي السريع، تقف الشركات أمام قرار صعب يتعلق بنقل البيانات إلى السحابة أو الحفاظ على مراكز البيانات داخل الشركة. ولا شك أنّ الاعتماد على السحابة يزداد لكنّ شركات عدة تفضل الموازنة بين الخيارين، وهذه إستراتيجية تُعرف باسم النهج الهجين.

تساهم هذه الإستراتيجية بتثقيف وتمكين شركاء قنوات التوزيع، بما يشمل: المسؤولون عن تكامل النظام وبائعي القيمة المضافة وموزعي القيمة المضافة بغية مساعدة عملاء الشركات في تحسين أنظمة تخزين خوادم الشركات ذات الأهمية البالغة وقدرات التخزين السحابية مع الاستفادة في الوقت نفسه من محركات الأقراص الصلبة ذات السعة العالية.

وتعليقًا على الموضوع، قال سانتوش فارغيز، نائب الرئيس في “توشيبا الخليج”: “نعمل على تثقيف شركاء قنوات التوزيع الخاصة بتخزين البيانات حول أنواع النسخ الاحتياطي للتخزين التي تحتاج إليها الشركات. كما لاحظنا أنّ عددًا كبيرًا من الشركات ما زال يستخدم الشريط كأداة للتخزين (Tape backup)، إلا أن محركات الأقراص الصلبة هي خيار التخزين الأول إذ إنّ تكلفة كل جيجابايت منخفضة جدًا مقارنةً بوسيط التخزين ذي الحالة الثابتة”.

وما زال نحو 63% من تخزين البيانات في العالم، حتى عام 2021، يعتمد على محركات الأقراص الصلبة التقليدية. لكن نظرًا إلى التطورات الحالية، من المتوقع أن تشكل وسائط التخزين ذي الحالة الثابتة نسبة 16% من تخزين البيانات في حين ستصل رقائق ذاكرة NAND إلى 10% من تخزين البيانات بحلول عام 2025.

ومع ذلك، سيبقى التخزين يعتمد بنسبة 58% على محركات الأقراص الصلبة التقليدية. أما بحلول عام 2030، من المتوقع أن تشكل محركات الأقراص الصلبة التقليدية نسبة 48% من مجموع تخزين البيانات، في حين ستصل نسبة الاعتماد على وسائط التخزين ذي الحالة الثابتة ورقائق ذاكرة NAND إلى 29% و12% على التوالي.

وستستضيف شركة “توشيبا” سلسلة من الفعاليات لزيادة الوعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بغية تزويد فرق المبيعات وما قبل البيع بمعرفة عميقة عن تخزين الشركات ومحركات الأقراص الصلبة المصممة لغايات محددة. ففي الحقيقة، يمكن أن يلبي شريك قنوات التوزيع المطلع على هذه الأمور متطلبات السوق بشكل أفضل، بما يشمل: المراقبة والنسخ الاحتياطي وتخزين البيانات الضخمة.

وتسعى مبادرة “أنشئ مركز البيانات الخاص بك” إلى توضيح مختلف أطر التخزين كالمصفوفة الفائضة المستقلة الأقراص والتخزين الملحقة بالشبكة، مما سيسمح لشركاء قنوات التوزيع بتقديم حلول مخصصة لعملائهم.

وفي ظل طفرة البيانات العالمية التي لن تتوقف على الأرجح قريبًا، يبقى تخزين البيانات مصدر قلق بالغ للشركات، وقد كرست شركة توشيبا جهودها للاستجابة لهذه المخاوف. ففي عام 2018، طرحت الشركة في السوق محركات الأقراص الصلبة التقليدية المليئة بالهيليوم لخوادم الشركات بسعة 14 تيرابايت وتطمح إلى طرح محركات الأقراص الصلبة للشركات بسعة تفوق 40 تيرابايت في الأسواق بحلول عام 2026.

وأضاف “فارغيز”: “خلال السنوات الأخيرة، زاد الوعي في السوق حول ضرورة الاستثمار في نوع التخزين الصحيح، ومع إعادة تقييم الشركات في العالم لإستراتيجياتها حول تخزين البيانات، تقدّم مبادرة “أنشئ مركز البيانات الخاص بك” أفكارًا قيمةً وحلولًا فعالة من حيث التكلفة تتماشى مع التطورات الحالية في مجال التخزين”.