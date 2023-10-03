تسلا تعلن أرقام الإنتاج والتسليم لسياراتها في الربع الثالث من 2023

أعلنت شركة تسلا يوم الاثنين تقريرها الخاص بعدد مركباتها التي أنتجتها وسلّمتها خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت عملاقة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية إن عدد السيارات التي سلمتها خلال المدة الواقعة بين 1 حزيران/ يونيو و30 أيلول/ سبتمبر 2023 بلغت 435,059 سيارةً، أما عدد السيارات المنتجة خلال المدة ذاتها فهو 430,488 سيارةً.

وخلال الربع السابق، أبلغت تسلا عن عدد إجمالي لعمليات التسليم قدره 466,140 سيارةً، وعدد إجمالي لإنتاج المركبات قدره 479,700 سيارة.

وخلال المدة ذاتها من عام 2022، أبلغت تسلا عن عدد إجمالي لإنتاج السيارات قدره 365,923 سيارةً وعدد إجمالي لعمليات التسليم قدره 343,830 سيارةً.

وقالت الشركة: «إن السبب وراء الانخفاض المتسلسل في الأرقام فتراتُ التوقف المخطط لها لتحديث المصانع حسبما نُوقش في أحدث مكالمة للأرباح». وأضافت أن هدف عام 2023 المتمثل في تسليم زهاء 1.8 مليون مركبة لا يزال دون تغيير.

وعلى الرغم من تقريرها عن انخفاض بنسبة 7 في المئة تقريبًا في عمليات تسليم السيارات مقارنة بالربع السابق، أغلقت أسهم تسلا يوم الاثنين عند رقم ثابت قدره 251.60 دولارًا أمريكيًا.

وفي آخر مكالمة للأرباح في شهر تموز/ يوليو الماضي، حذّر المدير التنفيذي (إيلون ماسك) من أن شركة تسلا «ستواصل استهداف تسليم 1.8 مليون سيارة هذا العام» لكنه توقّع انخفاض الإنتاج في الربع الثالث على نحو طفيف بعد «الإغلاق الصيفي للكثير من تحديثات المصانع».

ومع أن تسلا سلّمت عددًا من شاحنتها الكهربائية من الفئة الثامنة، (سمي) Semi، إلى أحد العملاء الأوائل، وهو شركة (ببسي كو) PepsiCo، التي تستخدم الشاحنات الكهربائية بالكامل في بعض عمليات التسليم، لم تعلن الشركة أرقام الإنتاج أو التسليم الخاصة بهذه المركبة.

وكانت وول ستريت تتوقع أن تصل تسليمات تسلا إلى 461,640 للمدة المنتهية في 30 أيلول/ سبتمبر 2023، حسب إجماع المحللين الذين استطلعتهم StreetAccount.

وكان باحث مستقل لشركة تسلا، يستخدم اسم Troy Teslike على وسائل التواصل الاجتماعي، يتوقع تسليم 441,000 سيارة.

ويُشار إلى أن تسلا تُقسِّم عمليات تسليمها إلى فئتين: مركبات (موديل إكس) و(موديل إس)، ومركبات (موديل 3) و(موديل واي)، ولكنها لا تبلغ عن أرقام الطرز منفصلة أو أرقام خاصة بالمناطق الجغرافية. وهذا وتُعد عمليات التسليم أقرب عدد تقريبي للمركبات المبيعة التي أبلغت عنها الشركة.

وخفّضت تسلا الأسعار طوال الربع الثالث على مخزونها من المركبات والنماذج الحالية، مما ضغط على المنافسين ليحذوا حذوها.

وكشفت تسلا أيضًا عن نسخة مُجددة من طرازها (موديل 3)، أُطلق عليها اسم (هايلاند) Highland، مع مزايا خارجية وداخلية جديدة، وبدأت بيعها في بعض المناطق خارج الولايات المتحدة.

ويشتمل التصميم الداخلي لسيارة (موديل 3) المُحدَّث على شاشات تعمل باللمس للركاب في المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى أشياء أخرى. وتُباع السيارة بخيار مع بطارية طويلة المدى تقطع زهاء 629 كم لكل شحنة.