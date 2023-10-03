تسريبات: نينتندو سويتش 2 قد يطلق في النصف الثاني من عام 2024

الترقب هو سيد الموقف عندما نتحدث عن منصة نينتندو سويتش 2، وحتى هذه اللحظة ليس هناك معلومات عن الموعد الرسمي لإطلاق هذا الجهاز أو التفاصيل التقنية الخاصة به لأن نينتندو تحاول عدم الإفصاح عن أي شيء في هذه الفترة.

لكن جديد تسريبات اليوم تتحدث عن إمكانية إطلاق منصة نينتندو سويتش 2 في النصف الثاني من عام 2024 رغم أن التسريبات السابقة كانت تشير إلى قدومه في شهر مارس من عام 2024. السبب وراء الاعتقاد بأن منصة نينتندو سويتش 2 ستُطلق في هذا الوقت، بداية من شهر يونيو، هو إعلان الوظيفة الجديد من نينتندو. الوظيفة هي “متدرب في تسويق التجزئة الاستراتيجية” والموعد النهائي لتقديم الطلبات هي في الأول من شهر ديسمبر 2023 .

ضمن نفس الإعلان عن الوظيقة تمت الإشارة إلى أنه من شهر يونيو حتى شهر أغسطس سيتم تعزيز تجربة العمل عبر جميع أنحاء الشركة، مما يُوحي بأن هناك حملةً تسويقية قد تحدث في تلك الفترة ليكون عنوان هذا التسويق منصة سويتش 2.

طبعًا لا يمكن تأكيد أو نفي هذا التسريب خاصةً أن نينتندو لا تعلق على ما يُقال في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي. لذلك قد نرى المزيد من التسريبات خلال الأسابيع القادمة لتؤكد ما يُقال اليوم أو لتنفيه. ما ينتظره اللاعبون بشكلٍ عام ليس فقط فترة وصول منصة نينتندو سويتش 2 للأسواق، بل كمية الألعاب التي ستُطرح معه فهي السبب الرئيسي لنجاح هذه المنصة.

يُقال أيضًا أنه سيكون بمقدور نينتندو سويتش 2 تشغيل الألعاب المتوافقة مع منصة Xbox Series X و PS5، حتى أن Capcom قد تطلق لعبتها Monster Hunter على منصة سويتش 2 لكن ليس هناك معلومات بعد إن كانت لعبةً حصريةً لمنصة سويتش 2 أو ستكون متاحةً لباقي المنصات.