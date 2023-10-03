بايت دانس تعاني من تباطؤ نمو الإيرادات

حققت شركة بايت دانس أرباحًا تشغيلية تقارب ستة مليارات دولار في الربع الأول من عام 2023، أي نحو ضعف أرباح العام السابق، حيث قلصت الشركة الأم لشركة تيك توك النفقات.

ونجحت بايت دانس في تغيير أعمالها منذ عام 2021 عندما تعرضت لخسارة تشغيلية قدرها سبعة مليارات دولار، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا.

وتستمر إيرادات بايت دانس في التوسع حيث ارتفعت بأكثر من 38 في المئة لتصل في عام 2022 إلى 85.2 مليار دولار، مع أن نمو إيرادات الشركة انخفض مقارنة بالعام السابق عندما ارتفعت بنحو 80 في المئة.

وحققت الشركة في العام الماضي أكثر من عشرين مليار دولار من الأرباح التشغيلية. وعرضت بايت دانس إعادة شراء الأسهم من الموظفين الأمريكيين الحاليين بسعر 160 دولارًا للسهم.

وتسمح عمليات إعادة شراء الأسهم للموظفين بكسب الأصول دون انتظار إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية.

وتشير الشركة أيضًا إلى أن لديها 1.4 مليار سهم قائم، مما يعني تقييمًا مقداره 223.5 مليار دولار، مع أن هذا الرقم يعد أقل بنسبة 26 في المئة تقريبًا من رقم العام السابق البالغ 300 مليار دولار، وفقًا لتقرير سابق للصحيفة.

وبلغت القيمة السوقية للشركة في العام الماضي 300 مليار دولار في برنامج إعادة الشراء المقدم لموظفيها غير الأمريكيين. وأسقطت عملياتها في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين قاعدة تتطلب حدث سيولة، مثل الاكتتاب العام أو بيع الشركة، بصفتها شرطًا لكسب الأصول.

وتتطلع الشركة إلى شراء 300 مليون دولار من الأسهم من الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين بسعر 160 دولارًا للسهم الواحد.

وتحمي بايت دانس مواردها المالية عن كثب ولا تكشف عن النتائج علنًا، وذلك باعتبارها شركة خاصة يقع مقرها في بكين. وتعمل الشركة على زيادة إيراداتها بسرعة، في حين تجري في الوقت نفسه تخفيضات كبيرة في نفقاتها التسويقية والإدارية والبحثية.

وأطلقت وحدة تيك توك التابعة لشركة بايت دانس في شهر أغسطس مبادرة للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة تسمى TikTok Shop، حيث تأمل الشركة في أن يؤدي هذا الجهد إلى تحقيق المزيد من الإيرادات.

وتأتي عملية إعادة شراء الأسهم في الوقت الذي تواجه فيه تيك توك دعوات لفرض حظر على مستوى البلاد من بعض المشرعين الأمريكيين بسبب مخاوف بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل.