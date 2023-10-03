بخطوات بسيطة..تعرف على العمر المتبقي لبطارية الحاسوب المحمول

تعتبر بطارية الحاسوب المحمول مهمةً لكل مستخدم مهما كان نوعه، سواء كنت مستخدمًا عاديًا أو لاعبًا أو حتى مصممًا لأنك من خلال هذه البطارية سيكون بمقدورك استخدامه لفترةٍ طويلةٍ من الزمن بدون وصله بمقبس الكهرباء والتنقل به بسهولة.

المشكلة التي تواجه الكثير من مستخدمي الحواسب المحمولة عدم معرفتهم بالعمر الحقيقي والمتبقي لبطارية حاسوبهم، فقد تستبدل البطارية في وقتٍ مبكر أو تشتري بطاريةً جديدة لتتفاجئ بسرعة من نفاذ شحنها وتكتشف لاحقًا أن البطارية غير أصلية أو معطوبة، وربما تتجه لشراء حاسوبٍ محمول مستعمل لتجد أن البطارية الخاصة به قد انتهى عمرها الافتراضي.

في هذا المقال نُقدم لكم الطريقة السهلة لكي تعرف العمر المتبقي لبطارية حاسوبك المحمول وبنفس الوقت التعرف على الفرق بين الأرقام التي ستظهر لك حتى تستطيع بنفسك من تقييم حالة البطارية.

الخطوة الأولى:

أول ما عليك فعله هو تحميل برنامج HWMonitor من هذا الموقع، بعد ذلك قم بتنصيب البرنامج على حاسوبك المحمول. افتح البرنامج لتشاهد التفاصيل الخاصة بحرارة ونسبة استخدام قطع الهاردوير لديك. ما يهمك فقط هو الخيار المتعلق بسعة البطارية Capacities كما تشاهد بالصورة.

الخطوة الثانية:

تأكد أن البطارية في حاسوبك المحمول مشحونةٌ بنسبة 100%، وُيفضل أن توصِل الحاسوب بوصلة الكهرباء بدلاً من استهلاك البطارية حتى تكون الأرقام الظاهرة بالبرنامج دقيقة.

الخطوة الثالثة:

ضمن خيار Capacities سيظهر لك رقم بجانب Design Capacity وهي تعني السعة القياسية المصممة للبطارية، بينما الرقم بجانب Full Charge Capacity تعني سعة الشحن الكاملة للبطارية.

في حال كان الرقم الثاني بجانب Full Charge Capacity بنفس قيمة الرقم الأول بجانب Design Capacity ، على سبيل المثال 53000 ميلي واط هذا يعني أن البطارية التي لديك في الحاسوب المحمول سليمة وما زالت بوضعٍ ممتاز وقادرةٌ على تفريغ وشحن نفسها بالكامل.

في حال كان الرقم الثاني بجانب Full Charge Capacity أقل من الرقم الأول بجانب Design Capacity، على سبيل المثال الرقم الثاني 25000 ميلي واط والرقم الأول 53000 ميلي واط هذا يعني أن عمر البطارية الافتراضي أقل من نصفه وهي لم تعد تستطيع أن تشحن كامل الخلايا كما في السابق بل نصف الخلايا فقط.

في حال كان الرقم الثاني بجانب Full Charge Capacity أقل بكثير من الرقم الأول بجانب Design Capacity، على سبيل المثال الرقم الثاني 10000 ميلي واط والرقم الأول 53000 ميلي واط هذا يعني أن عمر البطارية الافتراضي وصل لنهايته وهي لم تعد تستطيع أن تشحن كامل الخلايا كما في السابق بل فقط جُزء بسيط منها وهو مؤشرٌ واضح على حاجتك لشراء بطاريةٍ جديدة.

نشارككم بعض النصائح المهمة للحفاظ على بطارية الحاسوب المحمول بقدر الإمكان: