الجيل الخامس من هواتف Galaxy Z يحقق مبيعات تتجاوز الجيل السابق في السوق السعودي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن مبيعات الجيل الخامس من هواتف Galaxy القابلة للطي، الذي يتضمن هواتف Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5، قد تجاوزت مبيعات أجهزة الجيل السابق في السوق السعودي.

وجاء هاتف Galaxy Z Flip5 في مرتبة الصدارة بفضل الزيادة المذهلة في الطلب، وبنسبة قدرها 55% من إجمالي المبيعات. وكان اللونان “الجرافيتي” و”الأخضر النعناعي” المفضلين بين المشترين، حيث استحوذا على 31% و 26%، في حين كان اللونان “الأزرق الثلجي” و”فانتوم الأسود” بارزين لهاتف Galaxy Z Fold5، واستحوذا على ما نسبته 47% و 35% من إجمالي المبيعات.

وبدا لافتًا أن خيار التخزين بسعة واحد تيرابايت في هاتف Fold5 كانت الأكثر طلبًا، إذ شهد زيادة في الطلب بمعدل أربعة أضعاف عن السابق، ما يعدّ تمهيدًا لمستقبل مثير في عالم الهواتف الذكية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال كريستيان شميدت، نائب رئيس سامسونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا تحقيق هذه الأرقام المذهلة في المبيعات، حيث تؤكد المزايا المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائنا عبر أحدث سلسلة (جالاكسي زد). ومن جهة أخرى، يؤكد هذا الطلب على هاتفي Galaxy Z Flip5، و Galaxy Fold5 الزخم المتزايد لفئة الهواتف القابلة للطي التي أصبحت توجهًا سائدًا في الأسواق”.

ويوفر هاتف (Galaxy Z Flip5) تجربة فريدة وقابلة للطي لجهاز بحجم الجيب صمم خصيصًا للتعبير عن الذات. وحظي بإشادة واسعة لتصميمه المتميز، إذ أصبحت الشاشة الخارجية أكبر بمقدار 3.78 مرة من الجيل السابق، ما يوفر سهولة استخدام أفضل من أي وقت مضى.

تعتبر الشاشة الخارجية الكبيرة التي تطلق عليها سامسونج اسم (Flex Window) – التي تأتي بمقاس 3.4 بوصات – واحدة من أهم المزايا الجديدة في هاتف (Galaxy Z Flip5) الجديد من سامسونج، إذ إنها تتيح لك تنفيذ المزيد من الإجراءات أكثر من ذي قبل دون أن تحتاج إلى فتح هاتفك كثيرًا.

يمكنك تخصيص الشاشة الخارجية لهاتف (Flip5) وفقًا لما يناسبك، إذ يمكنك تغير السِمة، وإضافة صور مخصصة، وكذلك تغيير ألوان الأيقونات، كما يمكنك تعديل الأشياء الصغيرة، مثل: عرض نسبة البطارية وإشعارات التطبيق.

ويمكنك أيضًا إضافة عدد من الويدجت لأشياء مثل: الموسيقى، والتقويم، وغيره، أو استخدام تطبيقات معينة، مثل: خرائط جوجل ويوتيوب، بالإضافة إلى الوظائف الخاصة بالتقاط صور ذاتية.

ويمتاز هاتف (Galaxy Z Fold5) بشاشته الكبيرة الغامرة وبطاريته التي تدوم طويلاً، ما يوفر أقوى أداء ضمن سلسلة جالاكسي زد، كما أنه الأنحف والأخف وزنًا على الإطلاق. وأحدثت هذه السلسلة ثورة في الكفاءة اليومية من خلال مزاياها العديدة، ومنها على سبيل المثال: Multi Window و App Continuity ومجموعة وظائفها، بما يشمل: شريط المهام، والسحب والإفلات، وتحسين تطبيقات الطرف الثالث.

وطالت أعمال التحسين القلم S Pen Fold لتوفير تجربة كتابة فريدة على شاشة هاتف Fold5 من خلال حافظة S Pen Slim الجديدة. ويتيح تصميم الحافظة لقلم S الأقل سمكًا الاستقرار بثبات على الهاتف، مما يمنح المستخدم ملمسًا مريحًا لليد.

وتساعد هذه الإمكانات على زيادة إنتاجية بفضل الشاشة الكبيرة إلى الحد الأقصى، والسماح للمستخدمين بمعالجة المهام المهمة من أي مكان.