أفضل هواتف موتورولا في الفئة المتوسطة في عام 2023

تقدم شركة موتورولا مجموعة من أفضل هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة لتناسب ذوي الدخل المحدود، وتركز موتورولا في إضافة العديد من المزايا إلى تلك الهواتف، فمعظمها يعمل بمعالجات جيدة، وتضم كاميرات ذات أداء جيد، وشاشات تدعم معدل تحديث مرتفع، وبطاريات بسعة كبيرة.

فإذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد في الفئة المتوسطة، ففكر في شراء واحد من أفضل هواتف موتورولا في عام 2023 التي سنذكرها فيما يلي:

1- هاتف Moto G Stylus 5G:

يضم هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G شاشة من نوع (IPS LCD)، يبلغ قياسها 6.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 6 Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا.

ويتوفر هاتف Moto G Stylus 5G بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة تبلغ 6 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل، والثانية بدقة تبلغ 8 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

يُباع هذا الهاتف بسعر يبلغ 299 دولارًا و99 سنتًا، ويتوفر بلونين فقط هما: الوردي (Rose Champagne)، والأسود (Cosmic Black).

2- هاتف Moto G 5G:

يأتي هاتف Moto G 5G بشاشة من نوع (IPS LCD)، يبلغ مقاسها 6.5 بوصات، وبدقة تبلغ 1600 × 720 بكسلًا، وبكثافة قدرها 270 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة تبلغ 48 ميجابكسل، والثانية بدقة تبلغ 2 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

ويضم هذا الهاتف كاميرا أمامية أحادية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يعمل هاتف موتورولا بمعالج من نوع كوالكوم (+Snapdragon 480) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 8 نانومتر، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة قدرها 4 جيجابايت، وخيار من مساحة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت ويدعم الزيادة من خلال بطاقات microSD.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 15 واطًا، ويعمل بنظام أندرويد 13، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وتقنية البلوتوث 5.1.

يُباع هاتف Moto G 5G بسعر يبلغ 199 دولارًا و99 سنتًا، ويتوفر بلونين، هما: الرمادي (Harbour Gray) والأزرق الغامق (Ink Blue).

3- هاتف Moto G Stylus 2023:

يضم هاتف موتورولا Moto G Stylus 2023 شاشة من نوع (IPS LCD)، يبلغ قياسها 6.5 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ودقة قدرها 1600×720 بكسلًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (MediaTek Helio G85) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 12 نانومتر، ويحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 15 واطًا، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة تبلغ 4 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة تبلغ 64 جيجابايت.

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم الزيادة في سعة التخزين من خلال بطاقات MicroSD، لكنه لا يدعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يضم هاتف Moto G Stylus 2023 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يُباع هاتف Moto G Stylus 4G 2023 بسعر يبلغ 179 دولارًا و99 سنتًا، ويتوفر بلونين هما: الأزرق (Midnight Blue)، والوردي (Glam Pink).

4- هاتف Moto G Power:

يضم هاتف Moto G Power شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تردد قدره 120 هرتزًا.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 930) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 11 نانومتر، ويحتوي على بطارية بسعة تبلغ 5,000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط.

يتوفر Moto G Power 5G بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبلغ 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل والثانية والثالثة بدقة تبلغ 2 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة تبلغ 16 ميجابكسل.

وبالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس 5G، يدعم هذا الهاتف تقنية البلوتوث 5.3، ولكنه لا يدعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC.

يُباع هاتف Moto G Power 5G بسعر يبلغ 250 دولارًا، ويتوفر باللون الأسود أو الأبيض.