أفضل سماعات الأذن اللاسلكية من سوني في عام 2023

تُعد (سوني) Sony شركة رائدة في تصنيع الأجهزة الصوتية، وتُنتج مجموعة من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية الموجودة حاليًا في السوق.

تأتي سماعات سوني بتصاميم جميلة، وتتضمن وسائد الأذن المريحة، وتمتاز بخفة وزنها، وبعمر البطارية الطويل، كما أن معظمها تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وغيرها من المزايا.

تتوفر العديد من سماعات سوني في الأسواق في الوقت الحالي، وهي متفاوتة في المزايا والسعر. وإذا كنت تفكر في شراء واحدة منها، فسنذكر فيما يلي أفضل خمس سماعات لاسلكية من سوني في عام 2023:

1- سماعة سوني WH-1000XM4:

تُعد سماعة WH-1000XM4 واحدة من أفضل السماعات اللاسلكية التي تقدمها شركة سوني، فهي توفر صوتًا واضحًا ونقيًا وتدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وتتميز بعمر البطارية الطويل إذ يمكن أن تستمر في العمل لمدة تصل إلى 30 ساعة مع تشغيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة.

تتضمن هذه السماعة لوحة لمس سهلة الاستخدام لتغيير مستوى الصوت بسرعة ووسائد مريحة للأذن، وتأتي مع علبة بتصميم مميز، بالإضافة إلى إمكانية طيها، وهي أرخص من طراز WH-1000XM5 الأحدث.

تُباع سماعة سوني WH-1000XM4 بسعر 289 دولارًا.

2- سماعة سوني WH-1000XM5:

تتميز سماعات WH-1000XM5 بأنها توفر صوتًا رائعًا، وتأتي مع مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) المحسّنة مقارنةً بسماعات سوني الأخرى، كما أنها تتميز بتوفير جودة أعلى في المكالمات، بحيث يكون صوتك واضحًا ونقيًا أثناء إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية.

وتدعم هذه السماعة أيضًا وضع الشفافية لتتمكن من الاستماع إلى الأصوات من حولك دون التأثير في جودة الصوت الصادر من السماعة.

من ناحية أخرى، تتميز هذه السماعة بعمر البطارية الطويل، إذ تستمر بالعمل لمدة 30 ساعة مع تشغيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) ولمدة 40 ساعة عند إيقاف تشغيلها.

تُباع سماعة سوني WH-1000XM5 بسعر 398 دولارًا.

3- سماعة سوني WH-CH720N:

تُعد سماعات WH-CH720N خيارًا مناسبًا لمن يتطلعون إلى شراء سماعة أذن لاسلكية بسعر متوسط. ومع أن جودة التصنيع ليست عالية، فإن هذه السماعات مريحة وهي الأخف وزنًا بين سماعات الأذن اللاسلكية التي تدعم مزية إلغاء الضوضاء من سوني.

توفر هذه السماعة صوتًا متوازنًا وواضحًا، وتتميز بعمر بطارية يصل إلى 35 ساعة.

تُباع سماعة سوني WH-CH720N بسعر 128 دولارًا.

4- سماعة سوني WH-XB910N:

إذا كنت من محبي السماعات التي تصدر أصواتًا مضخمة وعالية جرّب سماعات Sony WH-XB910N، فهي تُحسّن الترددات المنخفضة للحصول على صوت جهير، وتتفوق هذه السماعات على سماعات سوني الأخرى عندما يتعلق الأمر بتوفير أصوات بإيقاعات عالية.

وباستخدام التطبيق الخاص بسماعات سوني، يمكنك ضبط إعدادات مزية إلغاء الضوضاء ANC وتخصيص إعدادات EQ. من ناحية أخرى، تتميز هذه السماعات بتصميم جيد مع وسائد مريحة للأذن وعمر بطارية يصل إلى 35 ساعة.

تُباع سماعة سوني WH-XB910N بسعر 180 دولارًا.

5- سماعة سوني WH-CH520:

تأتي سماعة WH-CH520 بتصميم بسيط ومريح للأذن، وتوفر صوتًا متوازنًا مع جهير بسيط، وتتميز بعمر بطارية يصل إلى 50 ساعة، وتدعم تقنية DSEE لتعزيز جودة الصوت. وباستخدام التطبيق الخاص بسماعات سوني، يمكنك تخصيص إعدادات الصوت بحسب رغبتك.

لا تدعم هذه السماعات مزية إلغاء الضوضاء النشطة ANC ولكنها تتميز بالسعر المنخفض وجودة الصوت الممتازة، وستكون مناسبة لذوي الميزانية المحدودة.

تُباع سماعة سوني WH-CH520 بسعر 50 دولارًا.