تلعب الأجهزة الذكية دورًا كبيرًا في تحسين حياتنا اليومية. ومن هذه الأجهزة، تأتي النظارات الذكية كواحدة من أبرز الابتكارات التي توفر تجارب مميزة ومفيدة للمستخدمين.

هناك الكثير من أنواع النظارات الذكية المتوفرة في الأسواق، ومن الأسباب الرئيسية التي قد تجعلك تفكر في تجربة هذه النظارات هو مدى سهولة استخدامها والفوائد التي توفرها، فمعظم هذه النظارات توفر الكثير من المزايا مثل: مكبرات الصوت والسماعات، مما يعني أنك لن تضطر إلى شراء سماعات الأذن اللاسلكية، بالإضافة إلى القدرة على التقاط الصور، وغير ذلك.

فإذا كنت تفكر في استخدام النظارات الذكية، فسنذكر فيما يلي خمسة من أفضل النظارات الذكية في عام 2023 يمكنك تجربتها:

تُعدّ نظارة Xreal Air من أكثر النظارات الذكية المليئة بالمزايا والمتوفرة في السوق في الوقت الحالي. وهي لا تعمل فقط كشاشة لعرض المحتوى، ولكنها قادرة أيضًا على تشغيل البرامج التي تعتمد على تقنية الواقع المعزز AR.

تتوافق هذه النظارة مع الحواسيب الشخصية، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، ووحدات التحكم في الألعاب، وتتميز بوزنها الخفيف، إذ تزن 79 جرامًا فقط، ولا يأتي معها وحدة تحكم خارجية مما يسهل الانتقال بها.

Never fight over the TV again.

With XREAL Air, you can immerse yourself in work, gaming, or movies with a simple connection 😎

🔗 https://t.co/1tswSCq8tp pic.twitter.com/V7PMQzOSNL

— XREAL 👓 (@XREAL_Global) September 1, 2023