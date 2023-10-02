تلعب الأجهزة الذكية دورًا كبيرًا في تحسين حياتنا اليومية. ومن هذه الأجهزة، تأتي النظارات الذكية كواحدة من أبرز الابتكارات التي توفر تجارب مميزة ومفيدة للمستخدمين.

هناك الكثير من أنواع النظارات الذكية المتوفرة في الأسواق، ومن الأسباب الرئيسية التي قد تجعلك تفكر في تجربة هذه النظارات هو مدى سهولة استخدامها والفوائد التي توفرها، فمعظم هذه النظارات توفر الكثير من المزايا مثل: مكبرات الصوت والسماعات، مما يعني أنك لن تضطر إلى شراء سماعات الأذن اللاسلكية، بالإضافة إلى القدرة على التقاط الصور، وغير ذلك.

فإذا كنت تفكر في استخدام النظارات الذكية، فسنذكر فيما يلي خمسة من أفضل النظارات الذكية في عام 2023 يمكنك تجربتها:

1- نظارة Xreal Air AR Glasses:

تُعدّ نظارة Xreal Air من أكثر النظارات الذكية المليئة بالمزايا والمتوفرة في السوق في الوقت الحالي. وهي لا تعمل فقط كشاشة لعرض المحتوى، ولكنها قادرة أيضًا على تشغيل البرامج التي تعتمد على تقنية الواقع المعزز AR.

تتوافق هذه النظارة مع الحواسيب الشخصية، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، ووحدات التحكم في الألعاب، وتتميز بوزنها الخفيف، إذ تزن 79 جرامًا فقط، ولا يأتي معها وحدة تحكم خارجية مما يسهل الانتقال بها.

Never fight over the TV again.

With XREAL Air, you can immerse yourself in work, gaming, or movies with a simple connection 😎 🔗 https://t.co/1tswSCq8tp pic.twitter.com/V7PMQzOSNL — XREAL 👓 (@XREAL_Global) September 1, 2023

تعرض هذه النظارة الصور بجودة عالية، لكنها أقل جودة من بعض الخيارات الأخرى بسبب انخفاض معدل التحديث إذ يعادل 60 هرتزًا فقط.

تُباع نظارة Xreal Air بسعر 2139 ريالًا سعوديًا.

2- نظارة Lenovo ThinkReality A3 الذكية:

إذا لم تكن التكلفة مشكلة بالنسبة لك وكنت تبحث عن نظارة ذكية تتمتع بمزايا ممتازة، فستكون نظارة Lenovo ThinkReality A3 هي المناسبة لك، فقد صُممت هذه النظارات للعمل الإنتاجي باستخدام الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز.

توفر نظارات Lenovo ThinkReality A3 الذكية تطبيقات الواقع المعزز للمستخدمين الذين يعتمدون على حواسيب ويندوز. ويمكنك العمل بالكامل في البيئات القائمة على نظام ويندوز التي أنشأتها Lenovo. إذ يمكنك تحقيق أقصى استفادة من نظارات Lenovo ThinkReality A3 عند استخدامها مع حاسوب محمول يعمل بنظام ويندوز.

تُباع نظارة Lenovo ThinkReality A3 بسعر 1500 دولارًا أمريكيًا.

3- نظارة OhO Bluetooth Sunglasses:

تُعد نظارة OhO SunShine Bluetooth من النظارات الذكية البسيطة، وهي رخيصة الثمن إذ تُباع بسعر أقل من 50 دولارًا. وتوفر هذه النظارات مكبرات صوت تسمح لك بالتحدث عبر الهاتف والاستماع إلى الموسيقى، وتدعم هذه النظارة تقنية البلوتوث 5.0، مما يعني توقع زمن انتقال منخفض عند الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

كما أنها تتميز بمقاومة للماء بحسب تصنيف IP44، مما يعني أنه يمكنك ارتدائها دون القلق بشأن التعرض إلى القليل من المطر أو العرق، وهناك أيضًا العديد من خيارات الألوان المتاحة من هذه النظارات.

باستخدام هذه النظارات لن تحصل على أي نوع من تجربة الواقع المعزز، لذلك إذا كنت تفكر في الاستفادة من تطبيقات الواقع المعزز، فعليك اختيار نظارة ذكية أخرى.

تُباع نظارات OhO SunShine Bluetooth بسعر 214 ريالًا سعوديًا.

4- نظارة Ray-Ban Stories:

تتضمن نظارة Ray-Ban Stories العديد من المزايا القوية، وتحتوي هذه النظارات الذكية على لوحة لمس شديدة الاستجابة وعلبة شحن محمولة توفر ما يصل إلى ثلاثة أيام إضافية من العمل، مما يساعد في إطالة عمر البطارية أثناء التنقل.

تبرز نظارات Ray-Ban Stories بقدرتها على التقاط صور ومقاطع فيديو بدقة عالية، وتوفر مكبرات صوت ممتازة، ولكن يتطلب استخدامها تسجيل الدخول إلى حسابك في فيسبوك.

تُباع نظارة Ray-Ban Stories بسعر 229 دولارًا أمريكيًا.

5- نظارة Snap Spectacles 3:

تُعد Snap Spectacles من النظارات الذكية، لكنها ليست من النظارات المخصصة للواقع المعزز AR. فقد صُممت هذه النظارة لتكون بمثابة كاميرا مثبتة على مستوى العين، تتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو، والتقاط الصور، ثم تطبيق تأثيرات ثلاثية الأبعاد عليها.

تأتي نظارة Spectacles 3 بتصميم من المعدن بدلًا من البلاستيك في بعض الإصدارات السابقة، وتبدو أكثر أناقة وقيمة من ذي قبل، ومن السهل جدًا توصيلها بهاتفك، فكل ما عليك فعله هو أضافتها داخل تطبيق Snapchat وخلال بضع دقائق فقط يمكنك البدء بالتسجيل، إذ يوجد زران على جانبي الإطار يمكنك النقر عليهما لتسجيل الفيديو، أو التقاط الصور الثلاثة الأبعاد.

إذ تضم هذه النظارة مستشعر عمق لتعرّف أماكن الأشجار والصخور والأشخاص والأشياء الأخرى، وهو ما يمنح الصور الثلاثية الأبعاد عمقًا جديدًا لصور الأشخاص، وذلك بالسماح بإمالة الصورة إلى الجانب لرؤية المزيد.

تعد 3 Spectacles أحدث إصدار من نظارات Snap الذكية، وتسمح لك كاميراتها المدمجة بإنشاء محتوى يعتمد على اللقطات الثلاثية الأبعاد، وهي مفيدة بشكل خاص لمستخدمي سناب شات الذين يرغبون في تقديم محتوى مصور بطريقة مميزة.

تُباع نظارة Snap Spectacles 3 بسعر 370 يورو.