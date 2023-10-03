آبل توقف نهائيًا دعم الجيل الأول من ساعتها الذكية

قررت آبل إيقاف كافة أشكال الدعم عن الجيل الأول من ساعتها الذكية، وفقًا لمذكرة داخلية حصل عليها موقع MacRumors المتخصص في أخبار الشركة الأمريكية.

ووضعت الشركة كل إصدارات الجيل الأول من ساعتها الذكية على قائمة الأجهزة القديمة “Obsolete” منذ نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتعرّف آبل منتجاتها القديمة بأنها المنتجات التي “توقفت عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات”.

وتوقف الشركة “خدمات المكونات المادية جميعها للمنتجات القديمة، ولا يمكن لمقدمي الخدمات طلب قطع غيار للمنتجات القديمة” بحسب ما تذكره الشركة عبر موقعها الرسمي.

ولن يتمكن مالكو الجيل الأول من ساعات آبل الذكية من طلب خدمات الإصلاح لها في متاجر آبل الرسمية أو لدى وكلائها المعتمدين.

وكانت الشركة قد أوقفت بيع الجيل الأول من ساعتها الذكية عام 2016، كما انتهى دعم نظام التشغيل لها عام 2018 مع إطلاق تحديث watchOS 5.

ويشمل قرار الإيقاف النهائي للدعم كافة إصدارات الجيل الأول بقياس 38 أو 42 ميليمترًا، وبغض النظر عن مواد التصنيع سواءً كانت من الألمنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى الإصدار المصنوع من الذهب عيار 18، الذي كانت الشركة تبيعه مقابل 17 ألف دولارٍ أمريكي.

وكانت آبل قد كشفت عن ساعتها الذكية لأول مرة في أبريل/ نيسان من عام 2015، وسرعان ما أصبحت الجهاز القابل للارتداء الأكثر مبيعًا حول العالم، وقُدّر عدد مستخدمي ساعة آبل بما يزيد على 115 مليون مستخدم بحلول نهاية عام 2022 الماضي.