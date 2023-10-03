آبل تبذل جهودًا للحصول على حقوق بث الفورمولا 1

تتطلع آبل إلى سباقات الفورمولا 1 بصفتها استثمارها الرياضي الكبير التالي، حيث تدرس الشركة عرضًا قيمته نحو ملياري مليار دولار سنويًا، مما يجعلها في نهاية المطاف المالك الحصري لحقوق البث لسباقات الفورمولا 1، وذلك بحسب ما جاء في تقرير ضمن العديد الأخير من مجلة Business F1.

وتعد قيمة صفقة آبل نحو ضعف ما يحصل عليه دوري الفورمولا 1 حاليًا من حقوق البث المتلفز العالمي. وتشير المجلة إلى أن اهتمام شركة آبل بالفوز بالفورمولا 1 قد زاد بعد نجاح MLS Season Pass.

ومن المحتمل أن يكون اشتراك Apple F1 موجودًا إلى جانب MLS و +Apple TV في تطبيق Apple TV، بصفته اشتراكًا مستقلًا.

وفي حال توصلت الشركة إلى الصفقة الافتراضية، فلن تتمكن آبل من تأمين الحقوق العالمية الكاملة لفترة من الوقت بسبب العقود الحالية مع مختلف محطات البث حول العالم.

وتوضح المجلة أن شركة آبل قد توافق على عقد يتضمن المزيد من المناطق بشكل متزايد مع توفر الحقوق في تلك الأسواق. وترتبط حقوق الولايات المتحدة حاليًا بخدمة ESPN المملوكة لشركة ديزني حتى عام 2025، وهو الوقت الذي من المرجح أن تبدأ به صفقة Apple F1.

وتتطلع الشركة إلى توقيع صفقة مدتها سبع سنوات، مع إتاحة الحقوق العالمية بعد نحو خمس سنوات، حيث تنتهي في عام 2029 أو قبله الصفقات الإعلامية الحالية للفورمولا 1.

ويعني هذا أن الشركة لن تدفع كامل المبلغ على الفور، بل جزءًا صغيرًا منه يتناسب مع مقدار الحقوق العالمية التي تحصل عليها.

ولدى +Apple TV العديد من الاهتمامات في الفورمولا 1، وهي تنتج حاليًا فيلمًا عن الفورمولا 1 بميزانية كبيرة من بطولة براد بيت، مع المخرج جوزيف كوسينسكي، ولويس هاميلتون بصفته أحد المنتجين، وهو يطل العالم سبع مرات.

كما أنها تجهز لفيلم وثائقي عن أسطورة السباق لويس هاميلتون، وصورت في شهر يوليو أجزاءًا منه ضمن مسار سيلفرستون، مع أنها أوقفت عملية الإنتاج بشكل مؤقت بسبب الإضراب المستمر للممثل.

وترددت شائعات عن أن الشركة تدرس العديد من الصفقات مع بطولات الدوري الرياضية المختلفة، ومنها الدوري الاميركي للمحترفين والدوري الإنجليزي الممتاز و NFL Sunday Ticket والمزيد، وحصلت الشركة حتى الآن على MLS Season Pass و MLB Friday Night Baseball.