واتساب تختبر ميزة لنسخ الروابط من تحديثات القناة

تعمل منصة واتساب على إدخال تحسينات على القنوات مؤكدة التزامها بإصدار مزايا جديدة لتحسين تجربة المستخدم، حيث قد يتمكن الآن بعض المستخدمين الذين ثبتوا التحديث التجريبي الأخير لنظامي التشغيل أندرويد و iOS من نسخ الروابط من تحديثات القناة.

وتستكشف المنصة التحسينات الجديدة المتعلقة بميزة القنوات من أجل تعزيز تجربة المستخدم، وذلك بعد الإعلان عن الإطلاق العالمي للقنوات.

وتطرح المنصة ميزة تسمح للمستخدمين بنسخ روابط تحديث القناة، وذلك بعد الإعلان ميزة بحث تهدف إلى مساعدة الأشخاص في البحث بسرعة عن تحديثات الحالة والقنوات، وميزة حذف وسائط القناة تلقائيا.

ويظهر خيار جديد ضمن خيارات الرسائل يسمح بنسخ رابط تحديث القناة، الأمر الذي يتيح للمستخدمين فتح القناة على الفور من خلال الرسالة المرتبطة بالرابط، ويسهل عليهم عدم فقدان سياق التحديث.

وليس هناك حاجة ليكون المستخدم منشئ القناة للحصول على رابط تحديث القناة لأن هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى القناة.

وتعد هذه الميزة مفيدة لأنها تتيح للمستخدمين مشاركة التحديثات المهمة من القناة بسرعة مع أشخاص آخرين، دون إعادة توجيه التحديث يدويًا.

ويعني هذا أنه من الممكن أيضًا مشاركة تحديث القناة خارج واتساب بمجرد نسخ الرابط، مما يضمن أنه يمكن للجميع بسهولة فتح تحديث القناة والإشارة إلى الرسالة ذات الصلة دون البحث في سجل القناة بالكامل.

وتتوفر ميزة نسخ روابط تحديث القناة لبعض المستخدمين الذين ثبتوا التحديث التجريبي الأخير لتطبيق واتساب لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، على أنها تطرحها المنصة خلال الأيام القادمة للمزيد من المستخدمين.

وعلى صعيد منفصل، تختبر واتساب ميزة جديدة أخرى تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء الملصقات اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، حيث رصد مستخدمو النسخة التجريبية من التطبيق خيارًا جديدًا عند الدخول إلى قسم الملصقات.

ويظهر هذا الخيار للمستخدمين نافذة لإدخال وصف نصي للملصق الذي يريدونه، وبعدها يولد التطبيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عدة ملصقات يتيحها التطبيق للاختيار منها، ومشاركتها مع الآخرين ضمن المحادثات.

وتتعلق دقة النتائج على الوصف الذي يقدمه المستخدم، وتُغني الميزة المستخدمين عن استخدام برامج التصميم المتقدمة والأدوات الخارجية للحصول على الملصقات.