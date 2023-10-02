منصة سوني PS5 تحصل على أول تبريد مائي مفتوح من EKWB

أعلنت شركة EKWB الرائدة في مجال التبريد المائي لقطع الحاسوب المختلفة عن أول نظام تبريد مائي مفتوح لمنصة سوني PS5، ومع هكذا تبريد فعال سيكون بإمكانك الحصول على التجربة الأفضل لهذا الجهاز لتجمع بين التبريد الفائق بدون صوت المراوح التقليدي.

البلوك المائي الجديد EK-QuantumX CoolingStation قادم بتصميم يُعرف بـ Monoblock وكنا قد رأيناه كثيرًا مع قطع الحاسوب لتبريد المعالج المركزي واللوحة الأم بوقت واحد، لكن هذه المرة سيستخدم مع جهاز PS5. من الواضح أن عملية تركيب هذا البلوك المائي لتحويل منصة PS5 لديك من التبريد الهوائي للمائي لن تكون سهلة.

قاعدة البلوك التي نراها بالصورة مصممة من قطعة واحدة ومصنوعة من النحاس المطلي بالنيكل وتتميز بجزء من مادة ألياف الأكريليك الشفافة والمقاومة بشكل أكبر لتحمل الكسر، من خلالها سيكون بالإمكان رؤية حركة سائل التبريد ولونه أثناء دخوله للبلوك المائي.

بدايةً سيكون على المستخدم فك الغطاء وإخراج كامل PCB وتركيب البلوك المائي بدقة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجته إلى كيس حاسوب بحجم mATX لكي يتسع لكل القطع التي تأتي عادة مع نظام التبريد المائي المفتوح مثل: الرديتر، المضخة، المراوح، أنابيب التبريد مع توزيعها بشكل صحيح..الخ.

هذا البلوك قادر على تغطية كل المكونات المهمة الموجودة على PCB جهاز PS5، نحن نتحدث عن تبريد كلٍ من المعالج المركزي والمعالج الرسومي بجانب دوائر الطاقة ووحدات التحكم ورقاقات الذاكرة GDDR6 بحجم 16GB وحتى قرص SSD المرفق بشكل أساسي مع الجهاز.

حتى اللحظة لا نعلم مدى تأثير درجات الحرارة على مستوى الأداء لمنصة PS5، لكن الأكيد أن درجات الحرارة ستكون منخفضة مقارنة بنظام التبريد الهوائي المرفق مع PS5. أما بالنسبة للسعر فلقد أكدت EKWB أن هذا البلوك سيكلف 449.99 دولار وفي الوقت الحالي هو متاحٌ للطلب المسبق، على أن يُتاح للشراء بشكلٍ مباشر في بداية شهر نوفمبر.