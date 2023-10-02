أطلقت شركة سوني سماعات الأذن اللاسلكية WF-1000XM5 خلال شهر يوليو 2023، وتتميز هذه السماعة بأنها أخف وزنًا بنسبة 20%، وأصغر بنسبة 25% من الجيل السابق WF-1000XM4، مما يجعلها أكثر راحة عند استخدامها في مكالمات العمل أو جلسة التمرين الطويلة.

تأتي هذه السماعة مع بعض التحديثات الأخرى مقارنةً بالجيل السابق، ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها كلتا السماعتين، إليك مقارنة بين سماعتي سوني WF-1000XM5 و WF-1000XM4:

التصميم:

تأتي سماعات سوني WF-1000XM5 بتصميم مشابه لتصميم طراز XM4، ولكن مع بعض التغييرات الطفيفة، فهي دائرية الشكل إلى حد كبير ولكنها أصغر بنسبة 20% وأخف وزنًا من الطراز السابق مما يجعلها أكثر راحة في الأذن خاصة عند استخدامها لفترات طويلة.

يزن طراز سوني WF-1000XM5 الحديث 5.9 جرامات فقط لكل سماعة مقارنة بوزن 7.3 جرامات لكل سماعة في طراز XM4. وتأتي سماعات XM5 أيضًا مع سدادة أذن إضافية، مما يوفر أربعة أحجام من سدادات الأذن لاختيار الأنسب لأذنك، أما طراز XM4 فهو يوفر ثلاثة أحجام فقط.

كلتا السماعتين مقاومتان للماء بحسب تصنيف IPX4، وهذا يعني أنه يمكن استخدامهما أثناء ممارسة التمارين الرياضية حتى لو تعرضت للعرق أو رذاذ الماء.

المزايا الأساسية:

تتميز سماعات سوني WF-1000XM5 بأنها تصدر صوتًا واضحًا ونقيًا دون تشويش، وتعمل هذه السماعات بمعالج سوني المدمج الجديد Integrated Processor V2، ومعالج إلغاء الضوضاء QN2e، ويعمل كلا المعالجين مع نظام الميكروفونات في كل سماعة لتقديم جودة عالية فيما يتعلق بإلغاء الضوضاء.

ويعمل مكبر الصوت Dynamic Driver X في سماعة سوني WF-1000XM5 على إعادة إنتاج الترددات الأقل بصورة أفضل، في حين أن سدادة الأذن في كل سماعة تحتوي على مادة فريدة مصنوعة من مادة البولي يوريثان، التي تقلل الضوضاء عند الترددات العالية.

بالنسبة للتحدث أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية، فإن سوني قد أضافت مزية (Speak-to-Chat) التي يمكنها إيقاف المقاطع الصوتية مؤقتًا تلقائيًا بمجرد البدء بالتحدث إلى شخص آخر، حتى تتمكن من إجراء محادثة واضحة دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل المقاطع الصوتية التي تستمع إليها، وبعد انتهاء الدردشة، تبدأ الموسيقى أو المقاطع الصوتية التي تستمع إليها بالعمل مرة أخرى.

أما سماعات الأذن WF-1000XM4 فهي تتميز أيضًا بالجودة الممتازة والقدرة على إلغاء الضوضاء النشطة، كما يمكنك ممارسة الرياضة أثناء ارتداء هذه السماعات دون القلق من تلفها لأنها مقاومة للماء بحسب تصنيف IPX4.

وباستخدام تطبيق (Sony Headphones Connect) المُتاح لمُستخدمي أجهزة أندرويد و iOS، يمكنك تخصيص إعدادات EQ وأوضاع الاستماع، ومجموعة من المزايا الأخرى لتخصيص تجربة الاستماع بحسب تفضيلاتك.

تحتوي كلتا السماعتين أيضًا على مزية الاتصال المتعدد النقاط حتى تتمكن من ربط السماعة مع جهازين مختلفين في الوقت نفسه.

البطارية والشحن:

يمكن أن تستمر كلتا السماعتين في العمل لمدة تصل إلى 8 ساعات مع تفعيل مزية ANC، وما يصل إلى 24 ساعة من إجمالي وقت الاستخدام مع علبة الشحن.

السعر:

تُباع سماعة سوني WF-1000XM5 بسعر 300 دولار، وتتوفر بلونين، هما: الأسود والفضي. أما سماعة WF-1000XM4 فهي تُباع بسعر 280 دولارًا وتتوفر باللون الأسود فقط.

أيهما تختار؟

كلتا السماعتين تتمتعان بمزايا ممتازة وتصدران صوتًا واضحًا وعالي الجودة، كما أن أسعارهما متقاربة جدًا. لكن طراز WF-1000XM5 يتفوق على الطراز السابق في عامل الراحة والوزن الخفيف وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون سماعات الأذن لفترات طويلة.

من ناحية أخرى، يأتي هذا الطراز مع تحسينات في مزية إلغاء الضوضاء، وجودة الصوت بشكل عام، وهذه العوامل تجعل سماعة WF-1000XM5 هي الخيار الأنسب لأي شخص يفكر في شراء سماعة أذن لاسلكية جديدة من سوني.

أما إذا كنت غير مهتم بتلك التحسينات، وستعتمد في اختيارك على السعر فقط، فستكون سماعات WF-1000XM4 هي الأنسب لك؛ لأن سعرها أقل.