مايكروسوفت تنهي الترقية المجانية إلى ويندوز 10 و 11

أنهت مايكروسوفت خيار الترقية المجانية إلى ويندوز 10 أو ويندوز 11 من إصدارات ويندوز القديمة مثل ويندوز 7 و 8.

وأكدت الشركة عبر موقعها الرسمي إزالة مسار التثبيت المخصص للترقية المجانية في ويندوز 7 و 8.

وكانت مايكروسوفت قد أتاحت لمستخدمي ويندوز 7 و 8 الترقية مجانًا إلى ويندوز 10 عند إطلاقه منتصف عام 2015، وكان يُفترض أن يظل هذا الخيار متاحًا حتى نهاية عام 2016، لكن ذلك لم يحدث، واستمرت مايكروسوفت في منح المستخدمين الترقية المجانية حتى بعد إطلاق ويندوز 11.

وأما بالنسبة للترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11، فهي ما زالت مجانية ومتاحة حتى الآن، طالما أن جهاز الحاسوب يلبي متطلبات التشغيل اللازمة.

ومن الجدير بالذكر أن مفاتيح تفعيل ويندوز 7 و 8 يمكنها تفعيل نظام ويندوز 11 حتى إصدار 22H2 فما أقدم، في حين أنها لا تعمل على إصدارات 24H2 وما بعدها كما لوحظ حديثًا.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن موقع Statcounter، فإن نسبة أجهزة الحاسوب العاملة بنظامي ويندوز 7 و 8 تُقدر بأقل من 5% من إجمالي أجهزة التي تعمل بنظام ويندوز، في حين يمتلك ويندوز 10 حصة سوقية نسبتها حوالي 72%، يليه ويندوز 11 بما يزيد على 23%، وتلك نسبة آخذة في الصعود منذ إطلاق النظام.

وتشير تقارير حديثة إلى أن مايكروسوفت تخطط لإطلاق ويندوز 12 خلال عام 2024 المقبل، مع تخصيص إصدار مستند إلى الويب من نظام ويندوز 12 ليشبه نظام جوجل كروم للأجهزة المنخفضة المواصفات.