مايكروسوفت تطلق منصة أزور لإدارة بيانات قطاع الطاقة في المنطقة 

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم إطلاق منصة أزور لإدارة البيانات المخصصة لقطاع الطاقة، وهو حل مصمم خصيصًا لتمكين شركات الطاقة ودعمها بما يضمن لها تطوير تطبيقات برمجية مصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتها بكفاءة.

وقد أطلقت مايكروسوفت هذا الحل خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، الذي صمم خصيصًا لمساعدة شركات الطاقة في جمع البيانات بسرعة من مصادر مختلفة. وهو يوفر مجموعة من الأدوات التحليلية التي تساهم في معالجة هذه البيانات وتقديم رؤى قيمة حول كيفية إنتاج الطاقة واستهلاكها، مما يمكّن شركات الطاقة من تطوير تطبيقات جديدة وإطلاقها بسرعة، وكذلك اتخاذ قرارات دقيقة تُحسن من مستوى عملياتها.

يفتح هذا التطوير الجديد الآفاق أمام شركات الطاقة لتبادل بياناتها، كما يُمكّنها من تحقيق تواصل أكثر فعالية مع شركائها ومورديها. إلى جانب ذلك، توفر المنصة مرونة غير مسبوقة وهيكلًا مفتوحًا لتلبية احتياجات كل شركة من شركات الطاقة أيًا كان حجمها.

وبهذا الصدد، أكد نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات أن إطلاق منصة أزور لإدارة البيانات المخصصة لقطاع الطاقة يعد خطوة هامة وغير مسبوقة نحو دعم وتمكين شركات الطاقة على مستوى الإمارات والمنطقة بأسرها، مشيرًا أنهم يسعون من خلال هذا الحل الفعال والقابل للتطوير إلى تعزيز كفاءة مؤسسات الطاقة التشغيلية وتقليل تكاليفها، بما يمكنها في النهاية من اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى البيانات، ومن ثم تساهم في تحقيق رؤية قطاع الطاقة المستقبلية.

كما قامت مايكروسوفت ضمن إطار فعاليات الحدث بعرض قدراتها المتطورة لحزمة أدوات سحابتها المخصصة لشؤون الاستدامة، ومنها خدمة الائتمان البيئي، حيث تهدف هذه الأدوات إلى دعم المؤسسات العالمية في تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز نموها.

وتشارك مايكروسوفت عبر جناحها في المعرض مع ثمانية شركاء يقدمون حلولًا تكنولوجية متطورة، حيث تهدف هذه الحلول إلى مساعدة مؤسسات الطاقة أثناء انتقالها نحو اعتماد نماذج أعمال جديدة منخفضة الكربون.

وأضاف نعيم يزبك قائلًا: “تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في مساعدة قطاع الطاقة على إزالة الانبعاثات الكربونية، لذلك يجب الجمع بين متطلبات الطاقة وأفضل الممارسات والابتكارات المتبعة في هذا المجال لتحقيق هذا الهدف، وأود التنويه أن مايكروسوفت تمتلك التزامًا راسخًا تجاه تمكين شركات الطاقة في المنطقة لتحقيق تطلعاتها للوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تبني الحلول التكنولوجية الحديثة وتعزيز أُطُر التعاون والابتكار”.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت موجودة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 في القاعة رقم (14) جناح رقم (14145).