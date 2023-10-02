مايكروسوفت تتيح تطبيق إدارة المهام Microsoft Lists

أصبح تطبيق إدارة المهام من مايكروسوفت المسمى Microsoft Lists متاحًا الآن ليستخدمه الجميع بعد أن كان مقتصرًا في السابق على مستخدمي الأعمال والمؤسسات.

وأطلقت الشركة في عام 2020 تطبيق إدارة المهام للمرة الأولى، وكان يقتصر في الأصل على مستخدمي الأعمال والمؤسسات فقط، قبل طرح مايكروسوفت في العام الماضي معاينة محدودة للمستهلكين.

وأعلنت مايكروسوفت في أوائل عام 2022 أنها تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التطبيق ليشمل أي شخص يسجل عبر حساب مجاني تابع للشركة.

وتسمح مايكروسوفت الآن لأي شخص لديه حساب من الشركة بالوصول إلى هذا الإصدار المجاني من Microsoft Lists من خلال تطبيقات الويب وأندرويد و iOS.

ويسمح لك Microsoft Lists بإنشاء القوائم وإدارتها ومشاركتها عبر الأجهزة، بالتكامل مع القوالب الجاهزة لمهام، مثل تتبع النفقات وإعداد الوصفات وأفكار الهدايا وغير ذلك الكثير.

ويمكنك بسهولة مشاركة القوائم مع الزملاء والأصدقاء والعائلة حتى يتمكن العديد من الأشخاص من المساهمة في القائمة.

ويحتوي Microsoft Lists على عرض أساسي للقوائم يشبه الشبكة، مع أنه يمكنك أيضًا التبديل إلى طريقة عرض التقويم أو التخطيط الخاص تمامًا، مثل Asana و Airtable.

كما يمكنك أيضًا تصدير القوائم إلى ملفات CSV لتسهيل استيراد البيانات إلى التطبيقات والخدمات الأخرى.

وقالت جاريما واديرا، مديرة البرامج الرئيسية في مايكروسوفت: “نحن متحمسون لرؤية أنواع معلومات تتتبع الجودة التي تستخدمها أثناء المعاينة وكيف تشاركها كلها. يمكنك إنشاء معلوماتك واستخدامها ومشاركتها مع أي شخص في أي مكان بسرعة من خلال التجربة الخاصة التي تركز على الهاتف المحمول”.

ويتوفر تطبيق إدارة المهام Microsoft Lists حاليًا للمعاينة عبر موقع lists.microsoft.com ومن خلال تطبيقات أندرويد و iOS الخاصة. ولم تعلن الشركة إذا كانت تخطط لطرح تطبيق لسطح مكتب، ولا موعد خروج Microsoft Lists من المعاينة التجريبية.