كولر ماستر تقدم حاسوبها المخصص للاعبين على شكل حذاء رياضي

أعلنت شركة كولر ماستر، المختصة في صناعة قطع أكسسوارات الحاسوب المختلفة، عن بدء توفر حاسوبها المثير للجدل Sneaker X Gaming في مواقع الشراء المشهورة مثل Amazon.

هذا الحاسوب اعتمد في تصميمه على شكل الحذاء الرياضي ليدمج بداخله كل قطع الهاردوير الحديثة والقوية ليكون واحد من ضمن أقوى الحواسب المخصصة للاعبين. في العام السابق كنا قد رأينا استعراضًا لهذا الحاسوب وذلك ضمن احتفال الشركة بمرور 30 عام على تأسيسها (تأسست عام 1992).

يعتمد تصميم كيس هذا الحاسوب على شكل الحذاء الرياضي ليدمج بين اللون الأحمر والأبيض لكنه يأخذ بعين الاعتبار حجم mini ITX لتكون قادرًا على وضعه على سطح طاولة مكتبك دون أخذ حيز كبير من المساحة.

اعتمد تصميم كيس الحاسوب على dual-chamber ليسمح له بأن يتسع لكل القطع مع دخول أكبر قدر من الهواء لقطع الهاردوير مثل المعالج المركزي والبطاقة الرسومية من خلال زيادة الفتحات الجانبية لتعزيز حركة الهواء عند دوران المراوح. الملفت للنظر أن المعالج اعتمد على التبريد المائي المتكامل FLUX 360mm AIO بينما البطاقة الرسومية اعتمدت على التبريد الهوائي المرفق مع المشتت الخاص بها والقادم بـ 3 مراوح.

من الداخل تم تزويده بقطع هاردوير قوية فعلاً تبدأ مع المعالج المركزي Intel i7-13700K والبطاقة الرسومية Nvidia RTX 4070 Ti ولوحة أم بحجم mini-ITX لم يتم الكشف عن نوعها بعد أو من أي شركةٍ مصنعة.

كما يتضمن حاسوب كولر ماستر الجديد ذاكرة وصول عشوائي DDR5 بتردد 5600MHz بحجم 32GB (قطعتين 16GB) مع قرص تخزين M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 بحجم 2TB. أضف إلى ذلك يتمتع بمزود طاقة SFX باستطاعة 850 واط.

يدعم كذلك الاتصال اللاسلكي WiFi و Bluetooth ومزود بمنفذ HDMI وحيد مع منفذين Display Port مع عدد من منافذ USB. سيكلفك هذا الحاسوب إن نال تصميمه إعجابك مبلغ 3799 دولار، لكن من الممكن الحصول عليه بسعر أقل في حالة اخترت بطاقة RTX 4070 بدلاً من RTX 4070 Ti فقط ليصبح بسعر 3499 دولار.