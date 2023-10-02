غرفة دبي تستضيف شركات التكنولوجيا الناشئة في معرض إكسباند نورث ستار

تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، (إكسباند نورث ستار) Expand North Star، وهو أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم، وذلك في دبي هاربر خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023.

ويعكس معرض (إكسباند نورث ستار) التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم الشركات الناشئة الطموحة في الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في الإمارة.

ومن خلال استضافتها نسخة هذا العام من المعرض، تساهم الغرفة في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد لرأس المال الرقمي العالمي، والجمع بين مستثمري المشاريع والشركات الناشئة، فضلًا عن توسيع نطاق حضور الشركات الناشئة واستقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي.

ويدعم هذا الحدث، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وتنوعًا واعتمادًا على التكنولوجيا في العالم.

ويضم معرض (إكسباند نورث ستار) أبرز الشركات الناشئة في العالم مع المبتكرين ومؤسسي الشركات الكبرى بغية اغتنام فرص النمو في دبي وتحفيز مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتطمح أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أرسى أسسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

ويعد الاقتصاد الرقمي من الركائز الأساسية لهذه الأجندة، ويرسخ طموح الإمارة بأن تغدو مركزًا عالميًا للتحول الرقمي مع تحقيق متوسط قيمة اقتصادية سنويًا بواقع 100 مليار درهم إماراتي.

وانسجامًا مع ما سبق، يطمح معرض (إكسباند نورث ستار) أيضًا إلى دعم هدف أجندة D33 بتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية عالمية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

وفي هذا الصدد؛ قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: “استضافة معرض “إكسباند نورث ستار” تدعم جهودنا للمساهمة في تحول دبي لتغدو واحدة من أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعًا واعتمادًا على التكنولوجيا في العالم. ويساعدنا هذا الحدث الضخم في الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، عبر تحفيز التواصل بين أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم من جهة أخرى”.

وأضاف القرقاوي: “شهدنا بعد نسخة العام الماضي من “إكسباند نورث ستار” تأسيس حوالي 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات نتيجة عقود وقعت وتم إبرامها خلال المعرض. ومع أننا نتوقع أن يتركز معظم الاهتمام في المعرض على الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المناخ والتنقل والمدن الذكية والتصنيع، إلا أن هناك متسع للجميع ونبحث دومًا عن المبتكرين الحقيقيين”.

وأكد نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن معرض “إكسباند نورث ستار” يعتبر المنصة المثالية لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يساهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم ضمن بيئة عالمية فريدة من نوعها.

فعاليات متنوعة في معرض “إكسباند نورث ستار” 2023:

استنادًا إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي من معرض “إكسباند نورث ستار”، سيتم استضافة نسخة هذا العام ضمن 11 قاعة في دبي هاربر.

ويشارك في المعرض الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد 15 أكتوبر، ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، حيث يستقطب المعرض أكثر من 1000 مستثمر، يديرون أصولًا بقيمة تريليون دولار أمريكي، إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.

الذكاء الاصطناعي:

تشمل فعاليات معرض “إكسباند نورث ستار” لهذا العام “اثنين الذكاء الاصطناعي”، الذي يستعرض نخبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي؛ و”إنديا سنترال”، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ و”آسيا فاست 100 وأفريكا فاست 100″، أكبر معارض الحدث الذي سيجمع تحت مظلته 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل فضلًا عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

يعد معرض “إكسباند نورث ستار” الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل، مما يتيح للشركات الناشئة اغتنام المعرض لاستقطاب التمويل بغية توسيع أنشطتها التشغيلية.

مبادرات نوعية:

وسيشهد معرض (إكسباند نورث ستار) كذلك لأول مرة إطلاق مبادرة نوعية جديدة تحت اسم رواد الأعمال الإماراتيين (Emaratipreneur Inc)، التي تعتبر فعالية ومنصة مثالية مجتمعية للتواصل والتعارف والتطوير مصممة حصريًا لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين.

وستضم الفعالية منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين والشركات الناشئة الذين سيتمتعون بأجنحة عرض خاصة، كما تشمل الفعالية “مجلس رواد الأعمال الإماراتيين”، الذي سيضم حلقات نقاش جماعية تسلط الضوء على تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات المليارية ورواد الأعمال المشهورين عالميًا من الشباب الإماراتي.

واستكمالًا لإرثه التقليدي السنوي، سيستضيف إكسباند نورث ستار هذا العام أيضًا “تحدي سوبرنوفا”، مسابقة العروض التقديمية الشهيرة بجائزة قدرها 200,000 دولار التي تجعل من المعرض حدثًا لا يفوَّت.

ويمكنك التسجيل للمشاركة في هذا المعرض عبر هذا الرابط.