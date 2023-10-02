عوامل تنبغي مراعاتها عند الاختيار بين أجهزة آيباد وحواسيب ماك للطلاب

إذا كنت طالبًا في الكلية أو الجامعة وتخطط لشراء جهاز جديد لاستخدامه في الدراسة، وتفكر إما في شراء جهاز آيباد أو واحد من حواسيب ماك بوك، فستجد أن الاختيار بينهما أمر صعب.

لكن هناك بعض العوامل الأساسية التي تنبغي مراعاتها عند اختيار واحد من تلك الأجهزة مما يُسهّل اختيار الأنسب، وفيما يلي سنوضح تلك العوامل لمساعدتك في اتخاذ القرار:

1- مجال الدراسة:

قبل أن تتخذ قرارك في شراء آيباد أو حاسوب ماك بوك، فكر في المزايا التي تبحث عنها في الجهاز كطالب. ففي الغالب يبحث الطلاب عن جهاز مناسب لتدوين الملاحظات بسهولة وتنزيل البرامج مع إمكانية استخدامه لفترات طويلة دون الحاجة إلى شحنه باستمرار.

من ناحية أخرى، يجب التفكير في المهام التي ستنفذها باستخدام الجهاز، وتعتمد المهام على التخصص الذي تدرسه، على سبيل المثال: إذا كنت تتخصص في علوم الحاسوب أو الهندسة، فستتضمن المواد التعليمية استخدام برامج البرمجة والتصميم، وهذه البرامج سيكون استخدامها في حواسيب ماك أفضل مقارنةً بجهاز آيباد.

من ناحية أخرى، إذا كنت تتخصص في مجال يتطلب تدوين الملاحظات باستمرار، ومتابعة الرسوم البيانية، ومشاهدة العروض التقديمية، فسيكون جهاز آيباد أنسب لك. فهو يحتوي على شاشة تعمل باللمس، ويدعم القلم الذكي من آبل (Apple Pencil) وهذه العوامل تجعله مناسبًا للطلاب المتخصصين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والرياضيات والعلوم.

2- الملحقات التي ستحتاجها:

إذا كنت تخطط لاستخدام جهاز آيباد كبديل لحاسوب ماك بوك، فستحتاج إلى إقرانه بلوحة مفاتيح للقيام بمهام مثل: كتابة الأوراق البحثية والرد على رسائل البريد الإلكتروني، وستحتاج أيضًا إلى استخدام القلم الإلكتروني من آبل (Apple Pencil) لتدوين الملاحظات، وإضافة تعليقات إلى العروض التقديمية.

3- الميزانية:

يبحث الطلاب عادةً عن جهاز لا يكلف الكثير من المال ويمكن أن يستمر بالعمل لفترة طويلة. وكما أوضحنا سابقًا سيتطلب اختيار جهاز آيباد كبديل لحاسوب ماك بوك شراء ملحقات أخرى بتكلفة إضافية، وهي: القلم الإلكتروني ولوحة المفاتيح.

يُعد iPad (الجيل العاشر) أرخص جهاز آيباد متوفر حاليًا، ويبدأ سعره من 449 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. فإذا كنت تخطط لشراء جهاز آيباد يستمر معك طوال سنوات دراستك الجامعية، فلن تكفي سعة 64 جيجابايت، وستحتاج في الغالب إلى سعة 256 جيجابايت.

ومع اختيار طراز بذاكرة تخزين أعلى وشراء الملحقات الإضافية، سيصبح سعر هذا الجهاز قرابة 956 دولارًا. من ناحية أخرى، سيكلفك الإصدار الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من iPad Air، مع إضافة جميع الملحقات قرابة 1097 دولارًا، وإذا اخترت طراز iPad Pro بالسعة نفسها مع الملحقات ستحتاج إلى إنفاق 1547 دولارًا.

أما بالنسبة إلى حواسيب ماك بوك، سيكفي حاسوب ماك بوك بسعة 256 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لمعظم الطلاب. ويُباع طراز MacBook Air M1 بسعر 999 دولارًا، ويتوفر طراز M2 بسعر 1099 دولارًا.

4- الأداء:

بشكل عام، تحتوي حواسيب ماك بوك على معالجات أقوى من أجهزة آيباد. ومع ذلك، يشترك iPad Air و iPad Pro مع طرز MacBook Air في أنواع المعالجات وهي: M1 و M2. وعندما يتعلق الأمر بالمهام الخفيفة مثل: تدوين الملاحظات وتصفح الويب ومشاهدة المحاضرات مباشرة، فلن تلاحظ أي اختلافات كبيرة في الأداء تلك الأجهزة.

وفيما يتعلق بخيارات التخزين، يقدم كلا الجهازين خيارات مماثلة. ومع ذلك، تتيح آبل لمستخدمي ماك بوك زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) قبل إكمال عملية الشراء، مما يسمح باختيار 16 جيجابايت أو 24 جيجابايت، وهذا يعزز أداء الجهاز أثناء استخدام التطبيقات الثقيلة وتعدد المهام.

لذلك إذا كانت دراستك تتطلب مهام ثقيلة مثل: تحرير مقاطع الفيديو أو التصميم أو كتابة الأكواد البرمجية، فقد يكون من الأفضل اختيار حاسوب ماك بوك لتجنب أي مشكلات لاحقًا.

5- عمر البطارية:

تتميز جميع طرز آيباد بما يصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب، أما طرز MacBook Air فيمكن أن تستمر إلى ما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو و 15 ساعة من تصفح الويب.

6- سهولة النقل:

إذا كنت تتنقل كثيرًا في الحرم الجامعي، فستحتاج إلى شراء جهاز خفيف الوزن يمكنك حمله بسهولة. ويزن أخف حاسوب من حواسيب ماك بوك 1.22 كيلوجرام وهو طراز MacBook Air M2 مقاس 13 بوصة، أما جهاز iPad Air فهو يزن 0.46 كيلوجرام، وحتى مع الوزن الإضافي للوحة المفاتيح يبقى iPad Air أخف وزنًا وأكثر قابلية للحمل من حاسوب MacBook Air.

ونظرًا إلى أن جهاز آيباد يسمح لك بتخزين جميع الكتب الإلكترونية التي تحتاجها مع تسهيل إضافة الملاحظات إليها بواسطة القلم الذكي، يمكنك الذهاب إلى الجامعة بدون أوراق تمامًا وحضور الفصول الدراسية مع جهاز آيباد الخاص بك وملحقاته فقط.

أما إذا اخترت حاسوب ماك بوك واحتجت إلى تدوين ملاحظات بخط اليد في الفصل، فلن تضطر فقط إلى حمل الحاسوب معك، بل ستحتاج إلى حمل الكتب والأوراق.