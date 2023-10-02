علماء إنفيديا يتحدثون عن نقلة نوعية في عالم الحوسبة مع قانون هوانغ

نشرت إنفيديا ضمن مدونتها الخاصة حديث السيد بيل دالي، وهو من كبار علماء الشركة الذي تطرق لعدد من النقاط المتعلقة بشكل رئيسي في مجال الحوسبة والتقنيات التي تعتمد عليها. اللافت في حديثه كان حول تقنية الجيل التالي التي يُنظر بأنها ستكون مستندة على ما يطلق عليه بقانون هوانغ.

سمعنا سابقًا عن قانون هوانغ، ولكن يبدو أن الأمور بدأت بالتدحرج لصالح انتشار هذا القانون على نطاق أوسع خاصة بين وسائل الإعلام التي أصبحت تتحدث عنه بشكل واضح. قانون هوانغ باختصار يُنظر له على أنه البديل المنتظر والمتوقع لقانون مور الذي سيطر على صناعة التكنولوجيا لفترات طويلة من الزمن.

يُنظر اليوم لقانون مور بأنه قد وصل إلى نهاية الطريق وفقًا للكثير من المهندسين والعلماء في مجال تطوير تقنيات أشباه الموصلات لزيادة قدرات الحوسبة، فهو يرتكز بمفهومه على زيادة عدد الترانزستور على رقاقة السيليكون وتصغير دقة تصنيعها لتتضاعف بمرتين في كل عام من ناحية الأداء، لكن هذا لم يحدث وفقًا للسيد بيل دالي الذي تحدث بشكل مطول عن ذلك ضمن مؤتمر Hot Chips 2023.

جينسن هوانغ المدير التنفيذي لشركة إنفيديا كان قد عبر أيضًا في أكثر من مرة، وأخرها في مؤتمر GTC 2023 بأن قانون مور لم يعد بالمفهوم القادر على تحقيق المزيد من التطور في مجال صناعة الرقاقات وتعزيز قدرات الحوسبة.

وما قد يؤكد على أن كلام هوانغ صحيح نوعًا ما هو انتقال إنفيديا من دقة تصنيع 28 نانومتر إلى 5 نانومتر في فترة تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، لكن تلك الفترة الزمنية الطويلة لم تقدم سوى زيادة إضافية بـ 2.5 مرة فقط من ناحية المكاسب الإجمالية التي حصلت عليها رقاقة السيليكون طوال تلك الفترة، لذلك يبدو أن قانون هوانغ قد يفتح أفقًا أوسع لمستقبل أشباه الموصلات والحوسبة.

السبب وراء الحديث بكثرة حول قانون هوانغ يعود للأرقام التي نشرتها إنفيديا والتي تحدث بها السيد بيل دالي مؤكدًا أن هذا القانون سمح بدفع أداء وكفاءة رقاقات المعالج الرسومي المخصصة للذكاء الاصطناعي لأكثر من 1000 مرة في أقل من عقد من الزمن، وذلك من خلال ابتكار تقنيات مثل تكديس قالب الرقاقة بدلاً من تطوير دقة تصنيعها فقط.

وعلى سبيل المثال، معمارية Hopperk مصممة لتسريع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واستطاعت من تقديم أرقام أداءِ مدهشة بفضل الاستفادة الواضحة من حساب الفاصلة العائمة 16bit و 8bit، وقبلها كنا مع معمارية Ampere التي قدمت زيادة جيدة بالأداء بمرتين فيما يتعلق بأعباء عمل الحوسبة، بجانب تقنية الربط NVLINK وغيرها من التقنيات التي ساعدت للوصول لهذه الأرقام.

بنفس الوقت، يعتقد السيد بيل أن هذه الأرقام المثيرة للاهتمام ماهي إلا مجرد بداية انطلاقة قانون هوانغ لنشهد خلال السنوات القادمة قفزات قد تُدهشنا أكثر في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي من خلال قوة المعالج الرسومي وتحسين التقنيات الخاصة بصناعة رقاقة السيليكون.