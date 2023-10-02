جوجل تكشف عن أجهزة كروم بوك بلس بمواصفات محسّنة .. عاجل

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن أجهزة الحاسوب المحمولة كروم بوك بلس، وهي مجموعة من أجهزة كروم بوك الجديدة التي تأتي بمواصفات محسّنة، وأداء مميز للشاشات وكاميرات الويب ومزايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتحمل أجهزة كروم بوك بلس معالجات سريعة وضعف الذاكرة العشوائية وسعة التخزين الموجودة في أجهزة كروم بوك القياسية، وشاشات وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الصورة عبر تطبيقات المحادثات المرئية، مثل جوجل ميت وزوم، وفقًا لما ذكرته جوجل عبر موقعها الرسمي.

وتأتي أجهزة كروم بوك بلس بمواصفات تتمثل في معالجات كور آي 3 من الجيل الثاني عشر فما أحدث، ومعالجات AMD رايزن 3 من فئة 7000 فما أحدث، وذاكرة عشوائية بحجم لا يقل عن 8 جيجابايت، وسعة تخزين لا تقل عن 128 جيجابايت، وتلك هي الحدود الدنيا للمواصفات في تلك الفئة، مع إمكانية طرح أجهزة بمواصفات أعلى.

وتتمتع هذه الأجهزة بمجموعة كبيرة من التطبيقات الجديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل صور جوجل، و Movie Maker، ومحرر الفيديو Lumafusion، وغيره من التطبيقات.

وتحتوي الأجهزة أيضًا على تطبيق Adobe Express الذي يضم مزايا للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ينتج الصور بناءً على الأوامر النصية، بالإضافة إلى إنشاء مقاطع فيديو باستخدام ميزة السحب والإفلات، وإنشاء مقاطع فيديو تيك توك، ومنشورات، ومقاطع Reels، وغيرها.

وتعاونت جوجل مع أربع شركات تقنية من أجل إنتاج أجهزة كروم بوك بلس، وهي آيسر وأسوس ولينوفو و HP.

وتتراوح أسعار تلك الأجهزة بين 400 و 800 دولارٍ أمريكي بحسب المواصفات، وستكون متاحة في الأسواق بدايةً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.