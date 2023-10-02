جوجل تعتزم إضافة المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتف بكسل

تخطط شركة جوجل لإضافة المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف بكسل 8 القادمة، وفقًا لمقطع فيديو ترويجي سُرّب حديثًا قبل المؤتمر الرسمي للشركة.

وتتضمن المزايا الجديدة ميزة تعرف باسم “اللقطة الأفضل Best Take” وهي ميزة مثيرة للجدل، حيث يمكنها التلاعب بالوجوه داخل الصورة لجعلها تبدو أفضل مما هي عليه، كوضع ابتسامة على وجوه الأشخاص، أو استبدالها بالكامل.

ومن مزايا تعديل الصور الأخرى “أداة الممحاة السحرية Magic Eraser” التي تتيح للمستخدمين محو العناصر داخل الصور بمجرد تحديدها دون تشويه موضع المحو، وسوف تعمل تلك الميزة على الصور جميعها، ومنها الصور الآتية من خارج الجهاز، وهي موجودة منذ فترة طويلة في هواتف بكسل.

وستضيف جوجل ميزة أخرى للصوت، تُعرف باسم “ممحاة الصوت Audio Eraser”، من أجل تعرّف الضوضاء في خلفية الفيديو ثم إزالتها.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تنوي الشركة الأمريكية الاعتماد على تحسين جودة الفيديو عبر خيارات متعددة، ومنها إضافة الوضع الليلي في في الفيديو.

وتركز مقاطع الفيديو الدعائية المسربة على تجربة الاستخدام السهلة للنظام، وسلاسة الانتقال ونقل البيانات إلى هواتف بكسل، بالإضافة إلى المزايا الحصرية التي تتيحها جوجل لتلك الأجهزة.

وستوفر جوجل أيضًا مزايا أخرى مثل تلخيص مقالات الويب بالذكاء الاصطناعي، وميزة Call Screen التي تتولى استقبال المكالمات نيابةً عن المستخدم، مع عرض نص المكالمة على الشاشة، وغيرها.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن هاتفي بكسل 8 وبكسل 8 برو في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بجانب منتجات أخرى مع إعلان الإطلاق الرسمي لنظام أندرويد 14 الجديد.