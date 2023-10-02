جوجل تخطط للانتقال من فيتنام بسبب التسريبات

تخطط جوجل لنقل جزء كبير من إنتاج أجهزة بيكسل إلى الهند نظرًا لعدد التسريبات هذا العام ومدى الضرر الذي أحدثته.

وابتليت أجهزة الشركة بالتسريبات منذ توسيع إنتاجها في فيتنام، حيث سرب أحد عمال المصنع مقطع فيديو لجهاز الشركة القادم بيكسل 8 برو.

وعلاوة على ذلك، ظهر قبل أيام من الإطلاق مقطع فيديو لفتح علبة هاتف بيكسل 8 القادم القادم عبر منصة إكس.

وترى بعض شركات التكنولوجيا أن التسريب المنتظم لبعض التفاصيل المثيرة من وقت لآخر يزيد التشويق حول الجهاز القادم، في حين أن الأمور قد تخرج عن نطاق السيطرة في بعض الأحيان، مثلما يحدث مع شركة جوجل.

ويعتقد العديد من الصحفيين التقنيين منذ سنوات أن شركة جوجل تسرب تفاصيل وصور أجهزتها للجمهور لإثارة الضجة حول أجهزتها.

ويخشى بعض المطلعين على بواطن الأمور في جوجل من أن يخرج الوضع عن السيطرة إلى حد تسريب وحدات إلى عشاق التكنولوجيا المستعدين للدفع، حتى قبل أن تقرر جوجل إذا كان ينبغي عليها الكشف عن شيء ما للجمهور أم لا.

ويعتبر الوضع كارثي بالنسبة للشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية لدرجة أن جميع أجهزة بيكسل تسربت تقريبًا إلى الجمهور قبل أيام وأحيانًا أسابيع من إطلاقها، حيث كان الأشخاص على مدى تلك السنوات الثلاث الماضية يشاهدون حدث إطلاق أجهزة بيكسل من أجل معرفة الأسعار فقط.

ونظرًا للعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، نقلت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى خطوط إنتاجها بعيدًا عن الصين، حيث قررت شركة آبل نقل جزء كبير من منشآتها الإنتاجية إلى الهند، في حين قررت جوجل التركيز أكثر على فيتنام.

وتصنع جوجل مكونات معينة في الهند، مع أنها لم تستثمر في البلاد بالقدر المكافئ للشركات المصنعة الأخرى. ويبدو أن المواهب الصناعية في الهند تحافظ على الأسرار مقارنةً بفيتنام.

وقد عانت جوجل من بعض التسريبات في الصين، مع أنها لم تواجه وضعًا مماثلًا يتيح لعشاق التكنولوجيا والصحفيين الوصول إلى الجهاز قبل إطلاقه. وبالمثل، نادرًا ما يتمكن عشاق التكنولوجيا في الهند من الوصول إلى جهاز عبر الطرق غير الرسمية قبل إطلاقه أو إرساله للمراجعة، ويمثل هذا الأمر سببًا رئيسيًا وراء تفكير جوجل في الانتقال إلى الهند.