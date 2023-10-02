تسلا تطرح نسخة محدثة من Model Y في الصين

أصدرت شركة تسلا نسخة محدثة من Model Y في الصين تتضمن بعض التغييرات العاملة على تحسين مظهر السيارة سواء من الداخل أو الخارج.

ووفقًا لموقع تسلا الصيني، فإن النسخة المحدثة من Model Y ذات المحرك الواحد تتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 6 ثواني، وهو ما لاحظته وكالة بلومبرج في تقرير يشير إلى أنها أسرع قليلًا من ذي قبل. ومن المحتمل أن ترجع هذه المكاسب إلى وحدة الدفع الخلفي المجددة.

وحصلت السيارة على إعدادات محسنة وتعديلات تصميمة مع أنها حافظت على السعر المبدئي نفسه للإصدار الأساسي، وذلك في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع المنافسين المحليين.

وتأتي النسخة المحدثة في أعقاب إطلاق الشركة في شهر سبتمبر لنموذج Model 3 المجدد في الصين، الذي وصل أيضًا في أوائل الشهر الماضي إلى أوروبا. كما خفضت الشركة أسعار سياراتها الفاخرة في دفعة شاملة لتعزيز المبيعات.

وحصلت السيارة على عجلات جديدة بقياس 19 بوصة، وأصبحت أغطية العجلات باللونين الفضي والأسود باللون الأسود بالكامل، وهو ما يتناسب مع المقابض الموجودة والإضافات الخارجية السوداء حول النوافذ الجانبية.

كما زودت الشركة السيارة بالإضاءة المحيطية المتعددة الألوان في لوحة القيادة، مثل الطراز المحدث Model 3، واختفت الإضافات الخشبية واستبدلت بمواد تعتمد على ألياف النسيج.

وتأتي كل هذه التغييرات دون أي تكلفة إضافية على العملاء، ويمكن للعملاء الصينيين في غضون ستة أسابيع الحصول على السيارة المحدثة.

ويبدأ سعر السيارة من 263,900 يوان (نحو 37 ألف دولار)، وتقدم الشركة الإصدار الطويل المدى بسعر 299,900 يوان (نحو 42 ألف دولار) والإصدار العالي الأداء بسعر 349,900 يوان (نحو 49 ألف دولار). ولم تعلن الشركة النسخة المحدثة من Model Y أو Model 3 في الولايات المتحدة.

وتحتاج الشركة الأمريكية إلى هذه الخطوة لتحسين عرض Model Y، حيث تواجه ضغوطًا متصاعدة على الأسعار من المنافسين المحليين، مثل شركة بي واي دي، التي تهدف هذا العام إلى بيع ثلاثة ملايين سيارة. كما تعمل شركتا Nio و Xpeng الصينيتان الناشئتان لصناعة السيارات الكهربائية على توسيع تشكيلة منتجاتهما.