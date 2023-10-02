تحذيرات من الشحن اللاسلكي لهواتف آيفون 15 في سيارات بي إم دبليو

اشتكى بعض مالكي الإصدارات الحديثة من سيارات “بي إم دبليو BMW” من تعطل شريحة الاتصال القريب المدى NFC في هواتف آيفون 15 بعد شحنها باستخدام الشاحن اللاسلكي المدمج في سياراتهم.

ورُصدت الشكاوى على منتديات مختلفة على الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد العملاء المتأثرون بالمشكلة بأن هواتف آيفون 15 تدخل في وضع استعادة البيانات مع ظهور شاشة بيضاء. وبعد إعادة التشغيل، تتوقف شريحة الاتصال القريب المدى NFC عن العمل دون سبب واضح.

وتعتمد عدة خصائص في هواتف آيفون على شريحة الاتصال القريب المدى، ومنها خاصية الدفع الإلكتروني عبر خدمة “آبل باي Apple Pay”، وخاصية مفاتيح السيارات الرقمية، وغيرها.

وأشار العملاء إلى أنهم تلقوا رسالة بوجود خطأ في إعداد خاصية “آبل باي” في تطبيق المحفظة Wallet، دون وجود حل فعّال لإصلاح المشكلة.

وقال بعض المستخدمين إن آبل استبدلت هواتف آيفون 15 المتأثرة الخاصة بهم بعد تأكيد تعطل شريحة NFC، إلا أن هواتف آيفون المستبدلة كانت عرضة أيضًا للمشكلة نفسها دون وجود حل لها.

ومع أن الشكاوى تأتي بشكل أساسي من مالكي هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، إلا أنه يُعتقد أن إصدارات آيفون الجديدة الأخرى متأثرة أيضًا.

ولا يُعرف حتى الآن حجم المشكلة أو عدد العملاء المتأثرين بها أو إصدارات سيارات بي إم دبليو المسببة للمشكلة، فضلًا عن آلية حدوثها بالأساس.

ويُنصح حاليًا بالابتعاد عن شحن هواتف آيفون 15 لاسلكيًا في سيارات بي إم دبليو إلى حين التوصل إلى المزيد من التفاصيل بشأن المشكلة.

ولم تعلق آبل أو بي إم دبليو على نحو رسمي على المشكلة حتى الآن.