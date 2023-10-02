الكشف عن ثلاث ميكروفونات لاسلكية لمنشئي المحتوى من سوني

أعلنت سوني عن إطلاقها لثلاث ميكروفونات لاسلكية جديدة مخصصة لمنشئي المحتوى لكي تساعدهم وترفع من مستوى الإنتاجية.

التشكيلة الجديدة تبدأ مع ميكروفون ECM-W3S و ECM-W3 المخصصين لمدونات الفيديو والمقابلات بينما ECM-S1 يأتي كميكروفون مكتبي لاسلكي، لكن جميعهم يتمتعون بتقنية تقليل للضجيج لتقدم التجربة الأفضل لمنشئي المحتوى.

بالحديث عن التفاصيل، يأتي ECM-W3 بجهازي إرسال ميكروفون صغيرين وجهاز استقبال ذو قناتين وذلك للاستفادة منه في المقابلات أو أثناء البث بين شخصين حيث تعالج أجهزة الإرسال وجهاز الاستقبال الصوت رقميًا وترسلانه لاسلكيًا لتسجيلهما بجودة صوتية عالية، بينما يأتي ECM-W3S بميكروفون واحد وجهاز استقبال بقناة واحدة.

كليهما يأتيان بزر مخصص لتقليل الضجيج المزعج، مع فلترٍ خاص للتعامل مع التردد المنخفض مثل الرياح والاهتزازات، أما وظيفة الأمان فهي تسمح بالتسجيل المتزامن لإشارتين صوتيتين، إحداهما بمستوى صوت عادي والأخرى بمقدار 20 ديسيبل أقل مما يقلل من مخاطر التقطيع أثناء تسجيل مستويات صوتٍ مرتفعة، بينما وظيفة الموهن فهي تساعد على ضبط مستوى التسجيل على واحدةٍ من هذه القيم وفقًا لمستوى الصوت وهي 0 ديسيبل، 10 ديسيبل، 20 ديسيبل.

ECM-W3 و ECM-W3S يأتيان بعمر بطاريةٍ مشابه وهو 6 ساعات، وتتضمن كذلك علب الشحن الخاصة بالبطارية لتضمن استمرارية العمل دون انقطاع. الجيد كذلك أنه يمكن توصيل جهاز الاستقبال بكاميرا من سوني بشرط أن تدعم منفذ Multi Interface (MI) Shoe مما يسمح باكتساب الصوت بشكل فوري وتجنّب التداخل مع شاشة الكاميرا متغيرة الزاوية ليسمح للمستخدم بسهولة التنقل والتحرك عند التصوير. تمتلك أيضًا منفذ USB-C ومنفذ 3.5 مم وذلك في حال رغبت باستخدام الميكروفون على أجهزة أخرى لا تدعم منفذ MI مثل الهواتف الذكية أو الحاسوب الشخصي.

من ناحية مسافة الاتصال سيكون بمقدورك الاتصال لمسافة تصل إلى 150 مترًا وذلك بفضل تقنية Bluetooth 5.3 منخفضة الطاقة وبرنامج الترميز الصوتي LC3plus ليوفر لنا استهلاك طاقةٍ منخفض وتأخيرٍ منخفض وينتج لنا صوتًا رقميا عالي الجودة بـ48kHz/24-bit.

بينما يأتي ميكروفون سوني ECM-S1 ليحافظ على الشكل المكتبي التقليدي كونه الميكروفون المكتبي الوحيد القادر على أن يعمل بدون كابل ليجذب منشئي المحتوى خاصة من يبحث عن حلٍ عملي وسهل التنقل، بنفس الوقت يمكن استخدامه مع توصيلات سلكية ولاسلكية ليتيح للمستخدم وصله بأجهزة متعددة. وعلى الرغم من حجم ECM-S1 الصغير ووزنه الخفيف نلاحظ تميزه بثلاث كبسولات ميكروفون داخلية بحجم 14 مم لتوفّر تسجيلٍ صوتي عالي الجودة مع استجابةٍ تردديةٍ ثابتة، كما يتوفر مع الميكروفون ثلاثة أنماط مختلفة لالتقاط الصوت بين أحادي التوجيه ومتعدد الاتجاهات وستريو.

ولخفض الأصوات المزعجة التي قد تصادفك أثناء التسجيل تم تزويد الميكروفون بواق منفصل لتخفيض التشويش بقدر الإمكان ليسمح للمستخدم بتسجيل الأصوات بشكلٍ أفضل وأكثر دقة، وبجانب ذلك تم تزويده أيضًا بوظيفة مرشح رقمي على جانب الميكروفون لإلغاء الصوت منخفض التردد الناتج عن حركة الرياح.

من ناحية البطارية هذا الميكروفون قادر على أن يعمل حتى 13 ساعة بشكلٍ متواصل، وعند توصيله بمنفذ Multi Interface (MI) Shoe الخاص بالكاميرا سيكون الميكروفون مزود بطاقة الكاميرا دون الحاجة لاستخدام البطارية المرفقة به.

ميكروفون ECM-S1 متاحٌ للطلب الأولي على موقع سوني بسعر 419.99 دولاراً وسيتم شحنه للأسواق في شهر أكتوبر، أما ECM-W3S فهو قادم بسعر 349.99 دولاراً، و ECM-W3 بسعر 469.99 دولاراً وسيتم شحنهم للأسواق في شهر نوفمبر.