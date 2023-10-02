العالم يحبس الأنفاس مترقباً انطلاق فعاليات جيتكس جلوبال 2023 بدبي .. عاجل

الحدث الأكبر من نوعه في العالم في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة.

نخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً تتدارس أجندات العالم الرقمية وتبحث سبل تمكينها.

البوابة العربية للأخبار التقنية الشريك الإعلامي العربي الرسمي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمعرض جيتكس جلوبال 2023.

يترقب قطاع الأعمال والتقنية العالمي انطلاق فعاليات جيتكس جلوبال 2023، الذي يُعدُّ أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، والذي يُقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ودفعت الطفرة في الطلب العالمي بهذا الحدث الكبير نحو آفاق جديدة غير مسبوقة في عام 2023؛ إذ توسع ليُقام في اثنتين من أبرز وجهات دبي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وستنعقد النسخة الثالثة والأربعون من جيتكس جلوبال 2023 خلال الفترة ما بين 16 و20 أكتوبر 2023، إذ وصل هذا الحدث الضخم، الذي يُعد الأبرز من نوعه عالمياً، إلى كامل طاقته الاستيعابية في مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك مع تحضيرات لاستضافة ما يزيد على 6,000 جهة عارضة؛ في حين سينطلق معرض “إكسباند نورث ستار”، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في أكبر نسخة له على الإطلاق خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر، بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة في أكبر وأبرز مراكز اليخوت الفارهة في الشرق الأوسط.

سيحتضن معرضا “جيتكس جلوبال” و”إكسباند نورث ستار” 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربع بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنةً بالعام الماضي، وسيجمعا تحت مظلتهما نخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتدارس ومناقشة وتحديد وتمكين أجندات العالم الرقمية.

موجة ابتكارات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعروض الإطلاق تحفز نمواً غير مسبوق

سيقدم جيتكس جلوبال 2023 العرض الأكبر للذكاء الاصطناعي هذا العام ليأسر مخيلة العالم أجمع بنموه القياسي المدعوم بابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تكشف 3,500 جهة عارضة، التي يمثل الذكاء الاصطناعي جزءاً من أعمالها، عن الآلية التي تقوم عبرها هذه التكنولوجيا الكبيرة بإثراء وتغيير حياة الأفراد والحكومات والأعمال والمجتمع.

علاوةً على ذلك، أضفت طفرة الذكاء الاصطناعي سمة جديدة من التعقيد لناحية حماية الأصول الرقمية والبنية التحتية الحساسة لبروتوكولات الإنترنت، حيث يتناول “وادي جيتكس السيبراني” GITEX Cyber Valley العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم، ويجمع تحت مظلته عدداً من أبرز العلامات التجارية في مجال أمن المعلومات، فضلاً عن الخبراء الدوليين في أكبر معرض للأمن السيبراني هذا العام.

وتعزيزاً لهذا النمو، سيشهد عرضا الإطلاق “جيتكس إمباكت” و”معرض التمدن المستقبلي” (Future Urbanism Expo) تحولات ستترك تأثيراً بالغاً في التكنولوجيا المناخية، مع الارتقاء بالمدن المستدامة، والإسهام في رسم مستقبل خالي الانبعاثات، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر COP28.

وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرضي جيتكس جلوبال و”إكسباند نورث ستار”: “يعد الطلب الكبير من قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمي للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2023 شهادة على الدافع الكبير لتعلم وتبادل ومناقشة آخر التطورات في قطاع التكنولوجيا”.

وأضافت: “بدءاً بالذكاء الاصطناعي ومروراً بالفضاء السيبراني ووصولاً إلى الاهتمام المتنامي بالتكنولوجيا النظيفة، يجمع جيتكس جلوبال تحت مظلته قادة القطاعين العام والخاص مما يزيد على 170 دولة لاستكشاف الآفاق الجديدة المجهولة لاقتصاد المستقبل الرقمي”.

معرض “إكسباند نورث ستار” يدفع بدبي إلى صدارة مشهد اقتصاد ريادة الأعمال العالمي

سيعمل معرض “إكسباند نورث ستار” الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على توسيع نطاقه إلى مستويات قياسية في 2023، مع مشاركة ضعف عدد الجهات العارضة من الشركات الناشئة في نسخة هذا العام، بهدف نسج العلاقات وتحفيز الإلهام والمشاركة في واحد من أكثر منظومات العالمية ابتكاراً ودعماً لريادة الأعمال.

وسيُقام معرض “إكسباند نورث ستار” في دبي هاربر، حيث سيشهد اجتماع قرابة 1,800 شركة ناشئة و1,000 مستثمر من 70 دولة يديرون استثمارات بقيمة ترليون دولار، للتباحث في سبل تسريع زخم الاستثمار في الشركات الناشئة.

ومن جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: “من المقرر أن يدفع معرض”نورث ستار” بعجلة الحقبة القادمة من ريادة الأعمال الرقمية، فضلاً عن إلهام الجيل الجديد من المبتكرين والمفكرين. وسيكون هذا الحدث البارز بمثابة حافز إستراتيجي لتوسيع نطاق مستقبل اقتصاد دبي الرقمي، مما يضمن خلق منصة لا مثيل لها تجمع تحت مظلتها أصحاب المصلحة الرئيسيين من مجتمع الشركات الناشئة العالمي هنا في إمارة دبي”.

الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية العالمية لإعادة رسم ملامح قطاعات بأكملها

يرحب جيتكس جلوبال 2023 بأبرز الأسماء في قطاع التكنولوجيا للخوض في آخر التوجهات، والمخاطر، والتحديات، والفرص التي تعيد تشكيل قطاعات بأكملها من جديد، مدعوماً بعودة عمالقة القطاع مثل ديل تكنولوجيز، وe&، وجوجل، وهواوي، وهيوليت-باكارد، و”آي بي إم”، ومايكروسوفت، وتونوموس. وتشمل قائمة الجهات العارضة الجديدة التي ستعمل على حفز إستراتيجياتها العالمية للنمو وترسيخ علاقات جديدة خلال الحدث، كلاً من “سيلز فورس”، و”برودكوم”، و”بيون”، و”ديلويت”.

ومن جانبه، قال ستيفن يي، رئيس هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “يكتسب جيتكس جلوبال أهمية كبرى بالنسبة لأعمالنا في هواوي عاماً تلو الآخر، ويعكس شعارنا هذا العام ’دفع عجلة المعلومات‘ التزامنا الراسخ بتبني المزايا التحولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات والحوسبة السحابية، لنستكشف معاً كيف تقوم هذه القوى مجتمعةً بإعادة تشكيل ملامح عالمنا، فضلاً عن السبل الكفيلة بإطلاق العنان لإمكانات الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أجل تغيير شكل القطاعات حول العالم مع إيلاء الأهمية القصوى للأمن السيبراني وحماية الخصوصية وصون مسيرة عملائنا الرقمية التحولية” .

البوابة العربية للأخبار التقنية الشريك الإعلامي العربي الرسمي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمعرض جيتكس جلوبال 2023

تجدر الإشارة إلى أن البوابة العربية للأخبار التقنية، aitnews.com، أعلنت أخيراً توقيعها اتفاقية شراكة إعلامية مع مركز دبي التجاري العالمي لتغطية فعاليات جيتكس جلوبال 2023، الذي سيُقام في دبي في الفترة الواقعة بين 16 و20 أكتوبر 2023، بصفتها “الشريك الإعلامي العربي الرسمي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم فريق البوابة العربية للأخبار التقنية بتقديم تغطية شاملة ومتخصصة لفعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي يُعد من أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا في العالم؛ إذ يوفر منصةً متكاملة تغطي جميع اتجاهات القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات إلى الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبدالقادر، الرئيس التنفيذي للبوابة العربية للأخبار التقنية: “بصفتها المصدر الرائد للأخبار التقنية باللغة العربية، فإننا في البوابة العربية للأخبار التقنية نُعِدُّ العدة لتقديم تغطية إعلامية شاملة واستثنائية لفعاليات جيتكس جلوبال 2023، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالمياً. وندعو الشركات العالمية والإقليمية والمحلية والجهات الحكومية المشاركة في هذا الحدث إلى الاستفادة من منصاتنا المتخصصة لتسليط الضوء على مشاركاتها ومنتجاتها وحلولها، وإيصال رسائلها الأساسية لجمهورها في المنطقة من المهتمين والمتخصصين في القطاع التقني”.

وأضاف: “لطالما حرصنا في البوابة العربية للأخبار التقنية منذ انطلاقتنا منذ أكثر من 18 عاماً على تغطية هذا الحدث الكبير. وقد ساهمنا من خلال تغطياتنا الإعلامية المتخصصة عبر السنوات الماضية لفعاليات جيتكس في مساعدة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية والجهات الحكومية المشاركة لإيصال رسائلها الأساسية لجمهور المنطقة”.