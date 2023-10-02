إطلاق الطابعة المكتبية الثلاثية الأبعاد Magneto X 3D FDM من بيوبولي

أعلنت شركة بيوبولي إطلاق الطابعة المكتبية الثلاثية الأبعاد Magneto X 3D FDM، التي تمتاز بهيكلٍ وتصميمٍ جديد مع ميكانيكية حركةٍ أفضل تسمح لها بالوصول لسرعاتٍ فائقة مما يجعلها واحدة من ضمن أفضل الطابعات المكتبية الثلاثية الأبعاد.

بيوبولي لم تكتفي بتصميمٍ جديد لهذه الطابعة، بل تجرأت واختارت تقنيةً حديثة لم تُستخدم من قبل في الطابعات ثلاثية الأبعاد في العالم. سابقًا كان الاعتماد على ما يعرف بأنظمة حركة الحزام والبكرة التقليدية التي كانت تسبب العديد من المشاكل بعد مرور وقت قصير مثل: مشاكل شد وارتخاء الحزام، تآكلها، فقدان مركزيتها أثناء الطباعة.

مع طابعة Magneto X انطلقت بيوبولي نحو تقنية تصنيع الخيوط المنصهرة بنظام محرك خطي مغناطيسي، لتمنح الطابعة سلاسة حركةٍ أكبر، ضوضاء أقل، احتكاكٍ أقل، اهتزازٍ أقل، وتقليل الحاجة لصيانتها أو استبدالها بقطع غيار.

بالمناسبة هذه التقنية مستخدمة مع قطارات ماجليف أو كما يعرف بقطار مغناطيسي معلق، وهو قطار يعمل بقوة الرفع المغناطيسية معتمدًا على المغناطيس مما يعني انه لا يحتوي على محركات ميكانيكية ولا يعتمد بتحركه على القضبان الحديدية بل على تشكيل مجالات كهرومغناطيسية قوية جدًا في أسفله ليطفو على الهواء ويمنحه اندفاعًا هائلًا.

تؤكد بيوبولي أن احتكاك السكة المنخفض يزيد أيضًا من عمر الطابعة الافتراضي ويقلل من حاجة التعيير والضبط ويجعل من تبديل الطارد أمراً أسهل بدون أحزمة للفصل أو عوائق في الوصول لمكان التبديل. كما لاحظنا تزويد الطابعة بأربع محاور Z تعمل على نحوٍ مستقل إلى جانب 48 نقطة للتسوية التلقائية عبر سطح الجهاز لضمان المزيد من الدقة وتقديم ارتفاعٍ للطبقة بـ0.1 مليمتر أثناء عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ومن المميزات الأخرى سرعة الطباعة العالية التي تصل إلى 800 مليمتر/ثانية. وصولا إلى 1500 مليمتر/ثانية، كما ركزت بيوبولي على توفير تبريدٍ فعال من خلال تزويد الطابعة بثلاث مراوح لتحسين مستوى الحرارة أثناء عمليات الإنتاج السريعة، وزودتها كذلك بكاميرا مراقبة مدمجة بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا، مع شاشةٍ لمسيةٍ ملونة بحجم 7 بوصات.

الطابعة المكتبية Magneto X ثلاثية الأبعاد متاحةُ للطلب الأولي بسعر 1399 دولاراً من خلال موقع الشركة، وسيتم شحنها للأسواق في منتصف شهر نوفمبر.