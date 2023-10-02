إكس تضيف خيار الرسائل المباشرة من المشتركين فقط

أضافت منصة إكس جانبًا آخر لمساعدة صناع المحتوى على تعزيز التفاعل مع المشتركين الذين يدفعون، حيث أصبح منشئو المحتوى الآن قادرين على تشغيل الرسائل المباشرة من المشتركين فقط، مما يسهل بلا شك المشاركة العميقة.

ويمكن لمنشئي المحتوى الذين لديهم اشتراكات قيد التشغيل الآن تنشيط الخيار للسماح للمشتركين بإرسال الرسائل المباشرة إليهم داخل التطبيق، بغض النظر عن الإعدادات المختلفة للرسائل المباشرة.

وحدثت المنصة في شهر يوليو الإعدادات الافتراضية للرسائل المباشرة، وذلك لمحاربة الرسائل غير المرغوب فيها، مما يعني أنه يمكن للمتابعين أو العملاء المعتمدين فقط إرسال الرسائل المباشرة إلى صانع المحتوى.

ولا يمكن لغير المتابعين والعملاء الذين لا يدفعون إرسال الرسائل المباشرة لصانع المحتوى داخل التطبيق، مع أنه لا يزال بإمكان صانع المحتوى جعل الرسائل المباشرة مفتوحة للجميع إذا اختار ذلك.

يشار إلى أن الرسائل المباشرة ليست مفتوحة بشكل افتراضي، وهو ما قد يكون السبب في ظهور عدد أقل من الرسائل داخل التطبيق.

ويتماشى هذا الجانب الجديد بشكل خاص مع تسهيل التفاعل مع المشاهدين الذين يدفعون رسومًا من خلال منحهم فرصة إضافية للتواصل، وتزويد صانع المحتوى بالمزيد من الطرق لتعميق هذا التواصل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنصة إكس أيضًا تطوير علامة جديدة للرسائل المباشرة الخاصة بالمشتركين، وذلك لتحديدها ومنحها الأولوية في البث المباشر.

وتمثل هذه طريقة جديدة من منصة إكس لتشجيع التمويل الإضافي لمنشئي المحتوى، إلى جانب برنامج مشاركة عائدات الإعلانات، الذي تأمل أن يؤدي إلى نشر المزيد من المبدعين المحتوى الأصلي عبر إكس فقط، مع الحفاظ على هذا التفاعل داخل النظام البيئي المتطور لمنشئي المحتوى.

وأشارت الشركة إلى أنها دفعت نحو 20 مليون دولار لمنشئي المحتوى عبر منصتها، موضحة أنها تعمل على توفير النجاح الاقتصادي لقطاعات جديدة، مثل منشئي المحتوى.

ويبدو هذا الرقم كبيرًا، مع أن المبلغ الذي أنفقته يوتيوب في السنوات القليلة الماضية يقزم هذا الرقم، حيث دفعت يوتيوب في السنوات الثلاث الماضية نحو 30 مليار دولار لصناع المحتوى من الإعلانات والترويج، وذلك وفقًا لرسالة نشرتها في عام 2021 الرئيسة التنفيذية، سوزان وجسيكي.