إكس تختبر التسوق المباشر في محاولة لإنعاش حظوظها

أعلنت إكس تنظيمها حدثًا للتسوق عبر البث المباشر بالتعاون مع باريس هيلتون، حيث تسمح هذه الميزة لمستخدمي المنصة بمشاهدة مقطع فيديو مباشر، والدردشة مع الآخرين والتسوق في نفس الوقت، بالإضافة إلى قضاء الوقت في المساحات.

وجاء في إعلان الشراكة: “نستكشف معًا طرقًا جديدة للتواصل معكم جميعًا عبر الفيديو والبث المباشر والتسوق المباشر وحتى المساحات”.

ولم يوضح الإعلان متى قد يبدأ حدث البث المباشر، أو تفاصيل أخرى حول ما يمكن توقعه، ومنها المنتجات.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الشركة جعل التسوق ميزة رئيسية عبر منصتها، حيث كانت تويتر تستكشف قبل تغيير علامتها التجارية إلى إكس مبادرات التجارة الإلكترونية، ومنها إطلاقها في عام 2022 واجهات المتاجر المحمولة للتجار، التي كانت تُعرف آنذاك باسم متاجر تويتر، بالإضافة إلى المزايا التي سمحت للتجار بالترويج للمنتجات القادمة وإرسال تذكيرات إلى العملاء.

وأعلنت الشركة بعد فترة وجيزة من استحواذ ماسك عليها اختبارها لمنصة التسوق عبر البث المباشر.

وكانت وول مارت الشريك الأول الذي اختبر هذه المبادرة، وأطلقت في شهر نوفمبر 2022 حدثًا مباشرًا للصفقات التجارية عبر تويتر، حيث تمكن المستخدمون من مشاهدة البث المباشر، وتسوق المنتجات المميزة، والانضمام إلى المحادثة حول الحدث من خلال التغريد.

وأنشأت تويتر البنية التحتية التكنولوجية للتسوق عبر البث المباشر قبل استحواذ ماسك عليها، وأشارت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية للشركة إلى أن الشراكة الجديدة تؤسس منصة إطلاق للمبادرات الجديدة في الفيديو والبث المباشر، والتجارة المباشرة، والمساحات.

وتراجعت مبادرات التسوق عبر البث المباشر بعد استحواذ ماسك على الشبكة الاجتماعية، حيث ركز الفريق على إطلاق التحقق المدفوع بالإضافة إلى إجراء تغييرات أخرى في السياسة، ومنها تلك التي استهدفت صناع المحتوى.

وأعادت إكس النظر خلال الفترة السابقة في مبادرات البث المباشر، حيث اختبر ماسك في الأسبوع الماضي قدرات المنصة من خلال البث المباشر من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. كما اختبر ماسك سابقًا ألعاب البث المباشر من خلال حساب بديل.

ومن غير الواضح مدى قدرة البنية التحتية على الصمود في البث المباشر القادم، وذلك بالنظر إلى أن باريس هيلتون لديها نحو 17 مليون متابع عبر إكس.

وتأتي أخبار الصفقة الجديدة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها ماسك حول خططه لمنصة إكس، حيث يريدها أن تتجاوز كونها مجرد موقع تدوين صغير لتصبح بدلًا من ذلك مكانًا يلبي احتياجات المبدعين ويسمح لهم بتحقيق الدخل من المعجبين.

وفتحت الشركة برنامجًا لمشاركة إيرادات الإعلانات مع المبدعين، حيث دفعت نحو 20 مليون دولار. كما أعادت الشركة أيضًا الاستثمار في الفيديو، وأضافت في الربيع الماضي دعمًا لمقاطع الفيديو البالغ طولها ساعتان.

ولا يزال من غير الواضح إذا كان المستهلكون يرغبون في التسوق عبر إكس أو عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، حيث أغلقت ميتا في شهر أكتوبر ميزة التسوق المباشر بعد إيقاف الخيار في وقت سابق عبر إنستاجرام.