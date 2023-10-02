أسوس ستكون المسؤولة عن خط إنتاج أجهزة NUC بعد اتفاقها مع إنتل

أعلنت شركة أسوس بشكلٍ رسمي عن التوصل إلى اتفاقٍ نهائي اليوم مع شركة إنتل لتسلمها خطوط منتجات NUC المشهورة وذلك بعد حفل توقيعٍ رسمي تم بين الطرفين، وقبل أشهر قليلة كان هناك حديث عن اتفاقٍ مبدئي بين الطرفين لكن اليوم تم الوصول إلى اتفاقٍ نهائي ورسمي بينهما.

وفقًا للاتفاق سيكون لشركة أسوس الصلاحية الكاملة في تصنيع وبيع خطوط منتجات أجهزة حاسوب NUC صغيرة الحجم المستندة على معالجات الجيل العاشر حتى جيل الثالث عشر، كما سيتاح لها تطوير حواسب NUC المستقبلية مما يعني إمكانية رؤية تصاميم مثيرة للاهتمام، لأن لها خبرة واسعة في هذا المجال خاصةً مع فئة منتجات ROG المخصصة للاعبين.

من 1 سبتمبر بدأت أسوس بأخذ الطلبات الرسمية لبدء مرحلة الإنتاج لحواسب NUC المزودة بمعالجات إنتل الجيل العاشر حتى الجيل الثالث عشر، وخلال زيارتكم لموقع الشركة ستلاحظون أن كامل خطوط منتجات حواسب NUC أصبحت عائدةً لشركة أسوس. هذا يعني أن الحواسب المخصصة للعب أو للأعمال أو حتى للحوسبة ستكون كلها تحت جناح أسوس.

التشكيلة المتوقعة ستشمل حواسب NUC 13 Compute Element و NUC 13 Pro بجانب NUC 13 Extreme، مع توقعنا لرؤية فئات أخرى من هذه الحواسب مثل NUC ROG أو NUC TUF.

كما قامت أسوس بترخيص كل من السوفت وير وتصاميم أنظمة الهاردوير من إنتل لتساعدها في المزيد من التوسع في مجالات الأبحاث والتطوير، اللوجستيات والدعم الفني لتغطي متطلبات السوق بين المحترفين ومبرمجي الذكاء الاصطناعي، الحكومات، الشركات، الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك حوسبة الحافة والتطبيقات الصناعية.

تعليقًا على ذلك قال السيد جاكي سو، نائب الرئيس الأول لشركة أسوس والرئيس المشترك لمجموعات أعمال الذكاء الاصطناعي للأشياء في حفل التوقيع ” أنا واثق بأن كل هذا التعاون سوف يعزز ويُسرع من رؤيتنا لمجال الحواسب الصغيرة. إضافة خط منتجات إنتل NUC لمحفظتنا سوف يوسع من قدرات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء من أسوس ومن حلولها التقنية، خاصة في الأسواق الرئيسية الثلاث: الصناعية، التجارية والاستهلاكية الاحترافية”.

رحب جاكي أيضًا بأعضاء مجموعة إنتل NUC الذين انضموا لمجموعة أعمال أسوس NUC حيث سيساعدون بشكل كبير في زيادة قدرات الأبحاث والتطوير لأسوس، خاصةً فيما يتعلق بالسوفت وير والحوسبة السحابية.