أسوس تكشف عن فرق الأداء بين جهازي ROG Ally Z1 و Z1 Extreme

أعلنت شركة أسوس في وقت سابق جهازَ ROG Ally المعروف كجهاز محمول للألعاب يعمل بنظام ويندوز 11 والقادر على تشغيل ألعابك في كل مكان، ومن خلاله تسعى أسوس ليكون جهازًا منافسًا لـ Steam Deck.

نعلم سابقًا أن هذا الجهاز بوزن 608 غرامات قادم بلوحة شاشة IPS بحجم 7 بوصات وبدقة عرض تبلغ 1920×1080 بكسلًا، ونسبة عرض 16:9 مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وزمن استجابة قدره 7 ميلي/ الثانية ومعدل سطوع يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، بجانب قدومه مع طيف لوني 100%sRGB، ودعم تقنية FreeSync Premium Pro. كما يتضمن ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 16GB بتردد 6400MT/s، مع حلول تخزين M.2 SSD PCIe 4.0 بحجم 512GB.

بعد توفر هذا الجهاز بمعالج AMD Ryzen Z1 Extreme، تؤكد أسوس أن معالج Ryzen Z1 أصبح متاحًا للشراء أيضًا مع جهاز ROG Ally، ليس ذلك فحسب بل مع جميع المزايا وبأسعار معقولة أكثر لتمنح اللاعبين خيارًا أقل كلفة.

يأتي معالج AMD Ryzen Z1 مبنياً على معمارية Zen 4 نفسها، مثل إصدار Ryzen Z1 Extreme إضافة إلى المعالج الرسومي الأحدث من معمارية RDNA 3 ودعم كامل لتقنيات FidelityFX Super Resolution (FSR) و Radeon Super Resolution (RSR).

مع 6 نوى و12 خيطًا، إلى جانب أربع وحدات حوسبة رسومية وبتردد يصل إلى 4.9Ghz، فإن معالج Ryzen Z1 يمتلك قدرة أقل من Ryzen Z1 Extreme وهو ما قد يساعد على تخفيف درجة الحرارة؛ خاصة أن هذا الجهاز يعتمد على نظام تبريد هوائي ROG Intelligent Cooling مزود بمروحتين مع زعانف فائقة الرقة مصنوعة من الألمنيوم لا تتجاوز سماكتها 0.1 مليمتر.

تشاركنا أسوس نتائجها الخاصة لتقارن بين معالج Ryzen Z1 Extreme و Ryzen Z1 من إصداري جهاز ROG Ally، ووفقًا لما نراه يبدو أن الإصدار الأقل قوة ما زال قادرًا على التعامل مع أغلب الألعاب كما نشاهد وفقًا للرسم البياني.

صحيح أن الألعاب التي تتطلب قوة رسومية كبرى مثل Diablo IV و Cyberpunk 2077 لم تحقق معدل إطارات مرتفع ولكنها في الوقت نفسه كانت قادرة على العمل ضمن معدل يبلغ 30 إطارًا أو أعلى بقليل بدقة قدرها 1080 بكسلًا عند تفعيل وضع التيربو، في حين أنه حظيت الألعاب الأخرى بمعدلات تتراوح بين 45 و 60 إطارًا بدقة 1080 بكسلًا ومعدل إطارات أعلى من 60 بدقة 720 بكسلًا.