أسوس تكشف عن فرق الأداء بين جهازي ROG Ally Z1 و Z1 Extreme

أعلنت شركة أسوس في وقت سابق عن جهاز ROG Ally المعروف كجهاز محمول للألعاب يعمل بنظام ويندوز 11 والقادر على تشغيل ألعابك في كل مكان، ومن خلاله تسعى أسوس ليكون جهاز منافس لـ Steam Deck.

نعلم سابقًا أن هذا الجهاز بوزن 608 غرام قادم بلوحة شاشة IPS بحجم 7 بوصة وبدقة عرض 1920×1080 بكسل ونسبة عرض 16:9 مع معدل تحديث 120 هرتز وزمن استجابة 7 مللي ثانية ومعدل سطوع يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، بجانب قدومه مع طيف لوني 100%sRGB، ودعم تقنية FreeSync Premium Pro. كما يتضمن ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 16GB بتردد 6400MT/s، مع حلول تخزين M.2 SSD PCIe 4.0 بحجم 512GB.

بعد توفر هذا الجهاز بمعالج AMD Ryzen Z1 Extreme، تؤكد أسوس أن معالج Ryzen Z1 أصبح متاحًا للشراء أيضًا مع جهاز ROG Ally، ليس ذلك فحسب بل مع جميع الميزات وبأسعار معقولة أكثر لتمنح اللاعبين خيار أقل كلفة.

يأتي معالج AMD Ryzen Z1 مبنياً على نفس معمارية Zen 4 كما الأمر مع إصدار Ryzen Z1 Extreme إضافة للمحرك الرسومي الأحدث من معمارية RDNA 3 ودعم كامل لتقنيات FidelityFX Super Resolution (FSR) و Radeon Super Resolution (RSR).

مع 6 نواة و12 خيط إلى جانب أربع وحدات حوسبة رسومية وبتردد يصل إلى 4.9Ghz، فإن معالج Ryzen Z1 يمتلك قدرة أقل من Ryzen Z1 Extreme وهو ما قد يساعد على تخفيف درجة الحرارة خاصة أن هذا الجهاز يعتمد على نظام تبريد هوائي ROG Intelligent Cooling المزود بمروحتين مع زعانف فائقة الرقة مصنوعة من الألمنيوم لا تتجاوز سماكتها 0.1 مليمتر.

تشاركنا أسوس نتائجها الخاصة لتقارن جهاز ROG Ally بين إصدار معالج Ryzen Z1 Extreme و Ryzen Z1، ووفقًا لما نراه يبدو أن الإصدار الأقل قوة ما زال قادر على التعامل مع أغلب الألعاب كما نشاهد وفقًا للرسم البياني.

صحيح أن الألعاب التي تتطلب قوة رسومية أكبر مثل Diablo IV و Cyberpunk 2077 لم تحقق معدل إطارات مرتفع ولكنها بنفس الوقت كانت قادرة على العمل ضمن معدل 30 إطار أو أعلى بقليل على دقة 1080 بكسل عند تفعيل وضع التيربو، بينما حظيت الألعاب الأخرى على معدلات تتراوح بين 45 و 60 إطار على دقة 1080 بكسل ومعدل إطارات أعلى من 60 على دقة 720 بكسل.