آبل تعتزم تحسين تجربة البحث في أجهزتها

تخطط شركة آبل لجلب محرك البحث الداخلي الخاص بها إلى متجر آب ستور وتطبيقات أخرى تابعة لها.

وأفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أخير لها بأن الشركة لديها محرك بحث داخلي يُطلق عليه اسم “بيجاسوس”، وتعمل الشركة على تطويره وإدماجه بصورة أعمق في نظامي iOS و macOS، مع إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين أدائه.

ويقود الفريق المسؤول عن تطوير محرك البحث الداخلي في آبل جون جياناندريا، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس الشركة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وقد عُيّن في آبل عام 2018 قادمًا من جوجل.

وكانت الشركة قد أطلقت أيضًا العام الماضي أداة Business Connect، التي ساعدتها في تعزيز قاعدة بيانات المعلومات الخاصة بها بتفاصيل حول ساعات العمل ومواقع الأنشطة التجارية بطريقة يمكن أن تجعلها في منافسة مع جوجل.

وقبل سنوات، حسّنت آبل أداة البحث “سبوت لايت” مع نظامي iOS 14 و iPadOS 14 للسماح للمستخدمين بالبحث في الويب، واستخلاص معلومات من التطبيقات، والبحث داخل الأجهزة، وغيرها.

وأشارت تقرير بلومبيرج إلى أن آبل قد تفكر في استخدام محرك البحث الداخلي الخاص بها وأداة “سبوت لايت” مع نظامها الإعلاني في إنشاء محرك بحث خاص بها يشبه محركات البحث التقليدية.

ومع ذلك، فقد صرح “إيدي كو”، نائب رئيس الشركة لقطاع الخدمات، بأن آبل لا تحتاج إلى إنشاء محرك بحث خاص بها في وجود جوجل، في حين أشارت تقارير صحفية أن الشركة رفضت عرضًا من مايكروسوفت لبيعها محرك بحث بينج عام 2020.