آبل تتوقف عن تقديم الدعم للعملاء عبر إكس

توقفت شركة آبل هذا الأسبوع عن تقديم المساعدة الفنية البشرية عبر الرسائل المباشرة ضمن إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، في تحول بعيدًا عن دعم وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتلقى العملاء الذين يرسلون رسالة مباشرة إلى حساب AppleSupport عبر إكس اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر ردًا تلقائيًا مع روابط إلى صفحة الحصول على الدعم عبر موقع الشركة الإلكتروني، وإلى تطبيق Apple Support لأجهزة آيفون وآيباد.

وبالمثل، يستجيب الحساب برد تلقائي على أي رسالة ترسلها إليه، حيث رد دعم آبل بعد سؤال الحساب عن مشكلة في هاتف آيفون 15 قائلًا: “يبدو أن لديك مشكلة في هاتف آيفون. يمكننا المساعدة، نود مواصلة هذه المحادثة في قناة دعم أخرى لتقديم أفضل دعم”، وتضمنت الرسالة أيضًا رابطًا إلى صفحة دعم آيفون.

ويبدو أيضًا أن الحساب قد توقف عن تقديم ردود بشرية على المنشورات التي تشير إلى حساب AppleSupport، مع أنه لا يزال يوفر بعض الردود التلقائية مع روابط لصفحات مختلفة عبر موقع الشركة الإلكتروني.

ويعني التغيير أيضًا أن الحساب لن يقدم بعد الآن مساعدة فردية للعملاء الذين يشيرون إلى الشركة في المنشورات، وبدلاً من الرد بمطالبة العملاء بإرسال رسائل خاصة للشركة، فإن الحساب يحيلهم الآن إلى موقع الشركة الإلكتروني للحصول على المزيد من المساعدة.

وذكر وصف الحساب سابقًا أنه متاح كل يوم للإجابة على أسئلتك، مع أن هذا الوصف قد تغير هذا الأسبوع للإشارة إلى أن الحساب يقدم النصائح والحيل والمعلومات المفيدة عندما تكون في أمس الحاجة إليها، ومنها مقاطع الفيديو من قناة دعم آبل عبر يوتيوب.

وظهرت في السابق تقارير تفيد بأن آبل تخطط لإلغاء 150 وظيفة مستشار دعم وسائل التواصل الاجتماعي عبر إكس ويوتيوب وموقع مجتمع دعم آبل.

وعرضت الشركة على الموظفين المتأثرين فرصة الانتقال إلى وظيفة دعم تعتمد على الهاتف، حيث إن الدعم البشري في مجتمع دعم آبل سيستمر مؤقتًا وسط الانتقال إلى الدعم عبر الهاتف.

ويبدو أن الردود على التعليقات عبر مقاطع الفيديو المحملة ضمن قناة دعم الشركة عبر يوتيوب قد توقفت. وعرضت الشركة منذ عام 2016 الدعم البشري عبر تويتر.

واستحوذ الملياردير إيلون ماسك في العام الماضي على منصة التواصل الاجتماعي بشكل مثير للجدل، مع أنه من غير الواضح إذا كان ذلك عاملاً في تحرك آبل نحو تبني الدعم الآلي عبر المنصة.